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Özbekistanlı ekip 102 saat sonra depremzedeyi enkazdan kurtardı

10.02.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 102 saat sonra 32 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Antakya'da yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları 5'inci gününde sürüyor.

Özbekistan'dan gelen köpekli arama kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi Aslı Ayan Sokağı'nda bulunan 4 katlı Bayaslı Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

Enkazdan seslerin geldiği bölgede yoğunlaşan ekipler, termal kameralar ve yerli bir firmanın savunma sanayisi için ürettiği Duvar Arkası Radar (DAR) cihazıyla depremzedenin konumunu tespit etti.

Ekipler, Pazarcık'taki ilk depremden 102 saat sonra Naim Bayaslı'yı enkazdan çıkardı.

Alkış ve tekbirlerle ambulansa taşınan Bayaslı, hastaneye kaldırdı. Kuzeni, Bayaslı'nın enkazdan çıkarılması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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deprem Antakya

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