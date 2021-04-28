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Özcan BizatI: Hatalardan hızlı dönüş yapmamız gerekiyor

28.04.2021 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çok geniş alanda oynadıklarını ve bunun sonucunda golü yediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Buradan puan veya puanlar almamız gerekiyordu. Hatalar yaptık, o hatalardan hızlı şekilde dönüş yapmamız gerekiyor. Önümüzde 4 maç var, bu maçlardan gerekli puanları toplamak istiyoruz" dedi.

Özcan BizatI: Hatalardan hızlı dönüş yapmamız gerekiyor

Süper Lig'in 38. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor’a 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği’nde teknik direktör Özcan Bizati, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bizati maça iyi başlamadıklarını, daha iyi başlamaları gerektiğini belirterek, "Bugün çok geniş alanda oynadık, geniş alanda oynanmaması gereken maçlardan biriydi. Onun sonucunda ilk golü yedikten sonra takım boyunu daraltamadık, daraltmayınca da istediğimiz oyunu tekrar oynayamadık. Buradan puan veya puanlar almamız gerekiyordu. Hatalar yaptık, o hatalardan hızlı şekilde dönüş yapmamız gerekiyor. Önümüzde 4 maç var, bu maçlardan gerekli puanları toplamak istiyoruz" dedi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Gençlerbirliği Hatayspor
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