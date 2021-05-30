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Özcan Deniz aşkı Samar Dadgar'da buldu! 'Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın'

30.05.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski eşi Feyza Aktan’la davalık olan Özcan Deniz aşkı 26 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar'da buldu. Deniz aşkını sosyal medyadan ilan etti.

Özcan Deniz aşkı Samar Dadgar'da buldu! 'Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın'

Son dönemde eski eşi Feyza Aktan'la yaşadığı sorunlarla gündeme gelen 49 yaşındaki Özcan Deniz İranlı modacı Samar Dadgar'a yazdığı notla olay oldu.

Sosyal medya hesabında ilan-ı aşkta bulunan Özcan Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın… Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın… İyi ki de 'inatsın', sabırsın. Onca 'yok'luğa sahipleri arasında nadide bir 'var'sın…"

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İranlı modacı Samar Dadgar'dan ise Özcan Deniz'e yanı gecikmedi.

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SAMAR DADGAR YANIT VERDİ

Dangar, sevgilisine şöyle karşılık verdi: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yârim…"

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Özcan Deniz
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