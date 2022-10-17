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  4. Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den iş sağlığı ve güvenliği vurgusu:

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci'den iş sağlığı ve güvenliği vurgusu:

17.10.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çalışma hayatında başı boşluğa izin verilmemeli, caydırıcı cezalarla iş kazaları en aza indirilmeli, işverenleri ve çalışanları iş güvenliği konusunda bilinçlenmeye teşvik edici uygulamalar devreye sokmalı"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Çalışma hayatında başı boşluğa izin verilmemeli, caydırıcı cezalarla iş kazaları en aza indirilmeli, işverenleri ve çalışanları iş güvenliği konusunda bilinçlenmeye teşvik edici uygulamalar devreye sokmalı." ifadelerini kullandı.

Değirmenci, Bartın'daki maden kazasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yaşamını yitiren madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yaşanan acı olayın iş sağlığı ve güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkati çeken Değirmenci, şunları kaydetti:

"Maden ve kendi iş kolumuz olan metal sektörü başta olmak üzere ülke genelinde birçok çalışma sahasında her yıl binlerce emekçinin, ihmaller, denetimsizlik, eğitimsizlik ve iş sağlığı ve güvenliğine gereken önemin verilmemesi gibi birçok nedenle hayatını kaybettiğine veya sakat kaldığına maalesef şahitlik ediyoruz. Teknolojinin bu kadar geliştiği, imkanların bu kadar geniş olduğu bir dönemde, acilen bir zihniyet dönüşümüne ihtiyacımız var. İnsanı merkeze almayan, sadece üretime odaklanmış bir anlayış derhal terk edilmelidir."

Yunus Değirmenci, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin mevzuatın eksiksiz uygulanması ve çalışanlara güvenli bir çalışma ortamının sunulması gerektiğini belirtti.

Çalışanların, hayatlarını tehlikeye atacak ihmaller söz konusu olduğunda çalışmama hakkını kullanması gerektiğini kaydeden Değirmenci, "Sendikalar olarak bizler iş sağlığı ve güvenliğinin yakın takipçisi olmalıyız. Devletimiz denetimleri sıklaştırmalı. Böylelikle çalışma hayatında başı boşluğa izin verilmemeli, caydırıcı cezalarla iş kazaları en aza indirilmeli, işverenleri ve çalışanları iş güvenliği konusunda bilinçlenmeye teşvik edici uygulamalar devreye sokmalı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İş Sağlığı Ve Güvenliği

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