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  4. Özdemir: “Basın mensupları, zor şartlarda çalışarak mesleklerini icra ediyor”

Özdemir: “Basın mensupları, zor şartlarda çalışarak mesleklerini icra ediyor”

KARAMAN HABERLERİ  | 11.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Karaman Şubesi, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.Düzenlenen programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Karaman Şubesi Başkanı Yunus Özdemir, "Basın mensuplarımız, kar kış, yağmur çamur, soğuk sıcak demeden oldukça zor şartlarda, gece gündüz fedakarca çalışarak mesleklerini icra etmektedir.

Özdemir: “Basın mensupları, zor şartlarda çalışarak mesleklerini icra ediyor”

Eğitim-Bir-Sen Karaman Şubesi, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.
Düzenlenen programda konuşan Eğitim-Bir-Sen Karaman Şubesi Başkanı Yunus Özdemir, "Basın mensuplarımız, kar kış, yağmur çamur, soğuk sıcak demeden oldukça zor şartlarda, gece gündüz fedakarca çalışarak mesleklerini icra etmektedir. Doğal afetlere maruz kalmak, kaza geçirmek, hastalanmak, yaralanmak, kaçırılmak, tutsak edilmek, işkence görmek, rehin alınmak, hatta öldürülmek gibi tehlikeleri göğüsleyerek bize doğru haber ulaştırmak için ter akıtan basın çalışanlarımız, her kademede her türlü övgü ve takdiri hak etmektedir. Sağlıklı, doğru iletişim ve demokratik gelişme adına çok şey borçlu olduğumuz basın ve basın çalışanlarımızın şeffaf, özgür, özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı bir anlayışla çalışması, mesleğe daha fazla saygınlık ve önem kazandırmıştır, kazandıracaktır" dedi. Başkan Yunus Özdemir, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Program günün anısına çektirilen toplu fotoğrafla sona erdi.

Özdemir: “Basın mensupları, zor şartlarda çalışarak mesleklerini icra ediyor”

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Akşam
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Merkez
Kırmahalle Eczanesi Eczanesi (Gece 24.00' Kadar)
Merkez
Yaşam Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Merkez
Basak Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ayranci
Kiraz Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Basyayla
Çilingir Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Ermenek
Kasaba Eczanesi (Sabah 08.00'E Kadar)
Kazimkarabekir
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