Özdemir: "Yeni Ekonomi Programı tarım sektörü açısından olumlu"

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanının onayının ardından yayınlanan ’Yeni Ekonomi Programı’nı, tarım sektöründeki büyüme performansının kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından olumlu bulduklarını söyledi.

Özdemir, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ’Yeni Ekonomi Programı’nın, Cumhurbaşkanının onayının ardından yayınlandığını hatırlattı. 2021-2023 dönemini kapsayan orta vadeli programda tarım sektörü açısından öne çıkan bazı önemli başlıklar olduğunu kaydeden Özdemir, "İçerisinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde tarım sektörü ülkemizin büyüme rakamlarına oldukça olumlu katkı yapmaktadır. Türkiye 2003- 2019 döneminde sahip olduğu sektörel büyüme hızında, Avrupa genelinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu gerçekten hareketle tarım sektörünün son sekiz çeyrektir devam eden büyüme performansının kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından doğru tespit edilen ve büyük önem taşıyan bu hedefler etrafında kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Diğer yandan, programda yer almayan ancak sektörün ihtiyaç duyduğu yeni proje ve yatırımların kurgulanmasına yönelik yeni hedefler açısından da bugünden itibaren çalışılması gerektiğinin altını çizen Özdemir, "Şu an ülkemiz tarımsal alan bakımından dünyada 17. sırada olmasına rağmen, tarımsal hasılada Avrupa’da birinci ve dünyada genelinde ilk 10 arasında yer almaktadır. Başta devletimizin sahiplenmesi olmak üzere, sektörümüzün tüm bileşenlerinin uyum içerisinde çalışması ve Yeni Ekonomi Programında belirlenen hedeflere yönelik politikaların dirayetle uygulanmasıyla bu olumlu performansı çok daha geliştirebileceğimiz kanısındayım" ifadelerini kullandı.



PARTNER Soner Sarıkabadayı evlendi