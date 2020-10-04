YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Özdemir: "Yeni Ekonomi Programı tarım sektörü açısından olumlu"

Özdemir: "Yeni Ekonomi Programı tarım sektörü açısından olumlu"

MERSİN HABERLERİ  | 04.10.2020 11:24 | Son Güncelleme

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanının onayının ardından yayınlanan ’Yeni Ekonomi Programı’nı, tarım sektöründeki büyüme performansının kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından olumlu bulduklarını söyledi.Özdemir, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ’Yeni Ekonomi Programı’nın, Cumhurbaşkanının onayının ardından yayınlandığını hatırlattı.

Özdemir: "Yeni Ekonomi Programı tarım sektörü açısından olumlu"

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanının onayının ardından yayınlanan ’Yeni Ekonomi Programı’nı, tarım sektöründeki büyüme performansının kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından olumlu bulduklarını söyledi.
Özdemir, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ’Yeni Ekonomi Programı’nın, Cumhurbaşkanının onayının ardından yayınlandığını hatırlattı. 2021-2023 dönemini kapsayan orta vadeli programda tarım sektörü açısından öne çıkan bazı önemli başlıklar olduğunu kaydeden Özdemir, "İçerisinden geçmekte olduğumuz pandemi sürecinde tarım sektörü ülkemizin büyüme rakamlarına oldukça olumlu katkı yapmaktadır. Türkiye 2003- 2019 döneminde sahip olduğu sektörel büyüme hızında, Avrupa genelinde ikinci sırada yer almaktadır. Bu gerçekten hareketle tarım sektörünün son sekiz çeyrektir devam eden büyüme performansının kalıcı ve sürdürülebilir olması açısından doğru tespit edilen ve büyük önem taşıyan bu hedefler etrafında kenetlenmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Diğer yandan, programda yer almayan ancak sektörün ihtiyaç duyduğu yeni proje ve yatırımların kurgulanmasına yönelik yeni hedefler açısından da bugünden itibaren çalışılması gerektiğinin altını çizen Özdemir, "Şu an ülkemiz tarımsal alan bakımından dünyada 17. sırada olmasına rağmen, tarımsal hasılada Avrupa’da birinci ve dünyada genelinde ilk 10 arasında yer almaktadır. Başta devletimizin sahiplenmesi olmak üzere, sektörümüzün tüm bileşenlerinin uyum içerisinde çalışması ve Yeni Ekonomi Programında belirlenen hedeflere yönelik politikaların dirayetle uygulanmasıyla bu olumlu performansı çok daha geliştirebileceğimiz kanısındayım" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Karşı şeritlerden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Karşı şeritlerden gelen araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi
Yabancı uyruklu şahıs polisi alarma geçirdi
Yeni yollara parke taşı döşendi
Yeni yollara parke taşı döşendi
Hat 700 Altınova’dan da yolcu alacak
Hat 700 Altınova’dan da yolcu alacak
AK Parti Batman İl Başkanı Gür hastanede incelemelerde bulundu
AK Parti Batman İl Başkanı Gür hastanede incelemelerde bulundu
Otomobil beton elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
Otomobil beton elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Mersin Namaz Vakitleri 4 Ekim Pazar

İmsak
05:13
Sabah
06:32
Öğle
12:35
İkindi
15:53
Akşam
18:28
Yatsı
19:42

Mersin Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Pazar

Haziran Eczanesi
Akdeniz
Kemal Eczanesi
Akdeniz
Metin Eczanesi
Akdeniz
Hacettepe Eczanesi
Mezitli
Kaleyolu Eczanesi
Mezitli
Örge Eczanesi
Toroslar
Özcan Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Gültak: "Tarihi Mersin evlerini yaşatalım"
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.