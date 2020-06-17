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Özdoğan, "Hacılar’ın dört bir yanında gayretle çalışıyoruz"

KAYSERİ HABERLERİ  | 17.06.2020 10:35 | Son Güncelleme

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Hacılar’ı şantiyeye çevirdiklerini, ilçenin dört bir tarafında ekiplerin gayretle çalışmaya devam ettiğini söyledi.Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallelerini merkeze bağlayan ana yolda yürütülen alt yapı düzenleme ve yol yapım çalışmalarını Meclis Üyesi Ahmet Bostancı ve Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz’dan bilgi aldı.Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallelerinin turizmde Kayseri’nin gözbebeği olduğunu ifade eden Özdoğan yaptığı açıklamada, “Bugün Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallelerimizde yürütülen asfalt çalışmalarımızın zemin hazırlığını incelemeye geldik.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Hacılar’ı şantiyeye çevirdiklerini, ilçenin dört bir tarafında ekiplerin gayretle çalışmaya devam ettiğini söyledi.
Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallelerini merkeze bağlayan ana yolda yürütülen alt yapı düzenleme ve yol yapım çalışmalarını Meclis Üyesi Ahmet Bostancı ve Başkan Yardımcısı Ersel Elcuman ile birlikte yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Mustafa Palaz’dan bilgi aldı.
Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallelerinin turizmde Kayseri’nin gözbebeği olduğunu ifade eden Özdoğan yaptığı açıklamada, “Bugün Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallelerimizde yürütülen asfalt çalışmalarımızın zemin hazırlığını incelemeye geldik. Bu alanda yaptığımız çalışmada desteği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada Organize Sanayi’nden gelen kanal boyundan Karpuzsekisi’nin bitim noktasına kadar Hürmetçi’yi de içine alacak şekilde 2 kilometrelik bir alanda sıcak asfalt serim çalışmamız olacak. Hacılarımızda geçen haftadan dediğimiz gibi 4 noktada çalışmalarımız devam ediyor. Özgüneş Caddesi, Eşmecik Caddesi, Akyazı Mahallemizin 2 noktasında Fen İşlerimiz startı vermiş durumda. Büyük bir hızla, büyük bir gayretle çalışıyoruz. Yine çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Turizmin göz bebeği olan bu güzel mahallelerimize de tüm doğaseverleri davet ediyorum. Buralar tamamlandığında çok daha güzel mekânlar olacak inşallah. Bu alanları kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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