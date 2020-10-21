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(Özel) 60 okul ile 100 köye “Gönül köprüsü” kurdular

BİTLİS HABERLERİ  | 21.10.2020 09:21 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2017 yılında bir grup gönüllü tarafından kurulan “Gönül köprüsü” topluluğu bugüne kadar 60 okul, 100 köye oyuncak ve malzeme yardımı ulaştırdı.Tatvan’dan yola çıkarak Bitlis’teki tüm köylere yardım götürmeyi hedefleyen “Gönül köprüsü” topluluğu, bugüne kadar 100’den fazla köye yardım götürdü.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2017 yılında bir grup gönüllü tarafından kurulan “Gönül köprüsü” topluluğu bugüne kadar 60 okul, 100 köye oyuncak ve malzeme yardımı ulaştırdı.
Tatvan’dan yola çıkarak Bitlis’teki tüm köylere yardım götürmeyi hedefleyen “Gönül köprüsü” topluluğu, bugüne kadar 100’den fazla köye yardım götürdü. “Gönül köprüsü” topluluğu adına konuşan Nurullah Akgül, çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi herkesin görmesini istediklerini ifade ederek, "Köy köy gezip yardıma muhtaç ailelere ayakkabı olsun, gıda olsun, oyuncak olsun kırtasiye malzemesi gibi köy köy dolaşıp onları dağıtıyoruz.Topluluğumuz şimdilik 33 kişilik bir grup. İnşallah daha yüksek seviyeye ulaşırız. Grup üyelerimizden Ceylan hanımında bayağı etkisi oldu. O da benimle köylere gelip eşlik etti. Beraber gezdik, yardıma muhtaç ailelere oyuncak olsun, gıda olsun eşyaları dağıtmaya başladık. Şuan 60 okul, 100 köye ulaştık. İnşallah diğer köylere, daha diğer illere gitmeyi düşünüyoruz. Bizlerle gelin bizlerle beraber dağıtalım bizlerle beraber çocukların yüzlerini, gülümsemelerini beraber: kendimiz görelim. Bir umuda bir ışığa sizde bizimle beraber bu yola devam edin. Gönül köprüsü bir umut bir ışık bir gülüş” dedi.
Grup üyelerinden Ceylan Tüzer, “Başta küçük olarak dağıtmaya başladık. 2 kişiydik, sonra ekibimizi büyüttük. En baştaki amacımız sadece çocuklara ayakkabı dağıtmaktı. Sonra oyuncağa, daha sonra aileler için gıdaya ve şuan ki amacımız okuldaki öğrenciler veya okullar içindeki projeler. Yani okul boyama etkinliklerine katılmak ve onlara destek vermek. Umarım sizin destekleriniz ile beraber daha çok büyürüz. Daha çok gelişiriz. Sizden temennimiz siz de bizim yanımızda olun bize yardımcı olun beraber bu çıktığımız yolda artık hep beraber devam edelim istiyoruz. Sizin de katkılarınızı bekliyoruz” diye konuştu
Kendileriyle getirdikleri oyuncakları dağıttıktan sonra çocuklarla birlikle boyama etkinliği yapan “Gönül köprüsü” topluluğuna çocuklar büyük ilgi gösterdi.

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