YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. (Özel) Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı

(Özel) Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.12.2020 10:45 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bursa-Çanakkale arası yolda kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı.Bandırma’da meydana gelen ilginç olay akşam saatlerinde meydana geldi.

(Özel) Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bursa-Çanakkale arası yolda kaputu açık halde ilerleyen otomobili görenler şaşırdı.
Bandırma’da meydana gelen ilginç olay akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 GU 081 plakalı araç sürücüsü seyir halinde iken bir anda kaputunun açılmasıyla araç sürücüsü zor anlar yaşadı. Yol üzerinde de emniyet şeridinin olmamasından dolayı trafik yoğunluğunun da artmaya başladığını gören sürücü, direksiyon başında otomobil kaputu açıkken eğilerek ön kaputun kaporta ile arasındaki küçük boşlukta yolun önünü kontrol ederek ilerleyişini sürdürdü. Kaput açık halde bu yolculuğu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bu garip yolculuk, 3 kilometre yol ayrımına kadar sürdü. Sürücü, yol ayrımına girdikten sonra aracı sağda bir yerde park ederek aracın kaputunu kapattı ve kaza yaşanmadan tehlikeli yolculuk sona erdi.

(Özel) Ana yolda kaputu açık yol aldı, görenler şaştı kaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...' Her pozu olay yaratıyor! 'Babam görünce...'
Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Balıkesir Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:08
İkindi
15:31
Akşam
17:52
Yatsı
19:16

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Budakoğlu Eczanesi
Merkez
Müderris Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Atmaca Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.