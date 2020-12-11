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(Özel) Arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünüp ikinci kattan atladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.12.2020 10:23 | Son Güncelleme

Esenyurtta beraber yaşayan yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada, arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünen bir şahıs, ikinci kattan atlayarak ölümden döndü.

Esenyurtta beraber yaşayan yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan kavgada, arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünen bir şahıs, ikinci kattan atlayarak ölümden döndü. Adamın önce kıyafetlerini sonra kendini aşağıya bırakma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan düşen adamın yanına gelen arkadaşları adama bağırmaya devam ettiği görüldü.
Olay, geçtiğimiz hafta Esenyurt Namık Kemal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmen uyruklu şahısların kaldığı evde maddi anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Biri kadın üç kişinin taraf olduğu kavgada arkadaşlarının kendisini öldüreceğini düşünen bir adam, kendisini balkona kapatarak çevreden yardım istedi. Şahısların balkon kapısını zorlayarak açmaya çalışmasından korkan adam, önce montunu daha sonra kendini aşağıya bıraktı. Beton zemine düşen adamın iki ayağı da kırıldı. Evdeki şahıslar düşen adamın yanına gelerek tepki gösterip, darp etmeye çalıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsın ilk müdahalesini yaparak hastaneye kaldırdı.
Kavgaya karışan iki kişi, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İkinci kattan düşen adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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