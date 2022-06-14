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Özel bakımla hayata tutunan ayı yavrusu "Haçuvan" Bursa'ya gönderilecek

14.06.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de annesinden ayrı düşünce yeterince beslenemeyen ve tedavi için Van'daki Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen ayı yavrusunun adı, Hakkari, Çukurca ve Van'ın isimlerinden esinlenerek konuldu - Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan: - "Kreş ve özel bakım hizmetini tamamladı yani ana sınıfı öğrencisi oldu. Bundan sonra özel bir alanda yaşamını sürdürmesi gerekiyor"

MESUT VAROL - Hakkari'de annesinden ayrı düştüğü için yeterince beslenemeyen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusu "Haçuvan", yaşamını özel bir alanda sürdürebilmesi için Bursa'daki ayı barınağına gönderilecek.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Nisan'da vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ayı yavrusunun bakımı devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde uygulanan tedaviyle hayata tutunması sağlanan ayı yavrusuna üç saat aralıklarla süt, bal ve antibiyotiklerle hazırlanan karışım veriliyor.

Çalışanların önce Hakkari, Çukurca ve Van'ın isimlerinden oluşan "Hakvan" daha sonra da "Haçuvan" ismini verdiği minik ayı, 24 saat merkezdeki veteriner hekimlerin gözetiminde tutuluyor.

Belli saatlerde merkez bahçesinde gezintiye çıkarılan ayı yavrusu, katı beslenme sürecine girdiği için Bursa'daki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde yer alan ayı barınağına teslim edilecek.

- "Tüm çabalara rağmen annesi bulunamadı"

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, bölgedeki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini, sağlıklarına kavuşabilmeleri için çaba gösterdiklerini söyledi

Hakkari'den getirilen ayı yavrusuna da özenle baktıklarını belirten Aslan, "Bize getirdiklerinde durumu beslenememe ve yalnız kalma nedeniyle kötüydü. Zayıf ve bitkin haldeydi. Hayvanın genel durumunu düzelttik. Bakımının ardından bir ümitle annesini bulur diye tekrar bulunduğu bölgeye bıraktık. Ekipler dört gün gece nöbet tuttu. Seslenmesine rağmen annesi gelmedi. Bu nedenle tekrar merkezimize geri getirdik." dedi.

"Haçuvan"ın merkezin maskotu haline geldiğini belirten Aslan, şunları söyledi:

"Ayı yavrusuna bebek gibi bakıyoruz. Başlangıç mamasından bugünkü durumuna kadar özenle baktık. Şimdi de katı yiyecek yeme aşamasına geçti. Kendi başına beslenebilir duruma geldi. Memeli hayvanlarda belli bir aşamaya kadar kreş hizmeti verebiliyoruz. Kreş ve özel bakım hizmetini tamamladı yani ana sınıfı öğrencisi oldu. Bundan sonra özel bir alanda yaşamını sürdürmesi gerekiyor. Bu nedenle gerekli raporları Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne bildirdik. Bundan sonraki yaşamını Bursa'daki ayı barınağında sürdürecek."

Aslan, gerekli yazışmaların tamamlanmasının ardından yavru ayının Bursa'daki merkeze gönderileceğini sözlerine ekledi.

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