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  4. Bursa’da beton çakan inşaat işçisi 4.katta yere çakıldı

Bursa’da beton çakan inşaat işçisi 4.katta yere çakıldı

İHA İHA
13.02.2024 10:18 | Son Güncelleme:
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Bursa’da inşaat işçisi kalıp çakarken 4.kattan düşerek hayatını kaybetti.

Bursa’da beton çakan inşaat işçisi 4.katta yere çakıldı

Olay, 9 Şubat Cuma günü saat 16.00’da merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi olarak çalışan Ali Osman Şanal (52), çalıştığı binaya kalıp çakarken 4.kattan henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yere düştü. Şanal’ın düştüğü gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şanal’a olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Şanal, hastanede doktorların yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu’nda kesin ölüm sebebinin tespit edilmesiyle birlikte Şenal’ın cansız bedeni ailesine teslim edildi.

Ali Osman Şanal; Başaran Mahallesi camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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