YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Özel çocukların ‘Şivlilik’ coşkusu

Özel çocukların ‘Şivlilik’ coşkusu

KONYA HABERLERİ  | 29.02.2020 11:13 | Son Güncelleme

Konya’da mübarek üç ayların başlangıcı nedeniyle kutlanan ’Şivlilik’ geleneğinde özel çocuklar unutulmadı.Geleneğe göre çocuklar sabah saatlerinde ellerinde poşetlerle kapı kapı gezerek şeker, çikolata ve bisküvi gibi çeşitli yiyecekler topluyor.

Konya’da mübarek üç ayların başlangıcı nedeniyle kutlanan ’Şivlilik’ geleneğinde özel çocuklar unutulmadı.
Geleneğe göre çocuklar sabah saatlerinde ellerinde poşetlerle kapı kapı gezerek şeker, çikolata ve bisküvi gibi çeşitli yiyecekler topluyor. Ancak bazı çocukların bu şekilde gezerek şivlilik toplaması mümkün olmuyor. Selçuk Üniversitesinde Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Programı öğrencisi ve aynı zamanda Engelli Hizmetler Kulübü üyesi olan 20 genç, şivlilik toplayamayan özel çocukları unutmadı. Gönüllü gençler, bu geleneği özel çocuklarında yaşayabilmesi ve bu coşkuya onlarında ortak olabilmeleri için şivlilikleri özel çocukların ayağına götürdü. Özel bir rehabilitasyon merkezinde 40 özel çocuğa yönelik bir etkinlik düzenleyen gönüllü gençler, palyaçolarla birlikte çeşitli danslar yaparak çocukların mutlu olmasını sağladı. Etkinlik İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İstiklal Marşı okunurken duyma engeli bulunan özel çocuklar için marş işaret diline çevrildi. Ardından çeşitli danslar ve oyunlar oynandı. Sandalye kapmaca, çanta süsleme gibi aktivitelerin de yer aldığı etkinliğin sonunda, özel çocukların istekleriyle hazırlanan, içerisinde atıştırmalıkların bulunduğu şivlilik çantası hediye edildi.
Etkinlik, özel çocuklar ve gönüllü gençlerin günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Asker eğlencesinde ’Coronovirüs’ tiyatrosu

Asker eğlencesinde ’Coronovirüs’ tiyatrosu

Konya Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:16
Öğle
13:08
İkindi
16:17
Akşam
18:49
Yatsı
20:04

Konya Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Canan Eczanesi
Karatay
Akdoğan Eczanesi
Selcuklu
Didem Eczanesi
Selcuklu
Farabi Eczanesi
Selcuklu
Vitamin Eczanesi
Selcuklu
Yücel Eczanesi
Selcuklu
Koçakoğlu Eczanesi
Meram
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Meram’a ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ kuruluyor

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Yolcu koltuğuna gizlenen tabancalar ele geçirildi

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır otomobille çarpıştı: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.