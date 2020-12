Özel Denizli Tekden Hastanesi korona virüsle başarıyla mücadeleye devam ediyor

“Koronadan değil sağlığınızı kaybetmekten korkun”

Özel Denizli Tekeden Hastanesi’nde erken teşhisin konulmasıyla beraber tedavi edilip sağlığına kavuşan Şenay Işık, koronadan değil de sağlığı kaybetmekten insanların korkması gerektiğini belirterek, “Korona olduğumun farkında değildim ben, böyle bir halsizlik vardı, hafif ateşim vardı. İkinci günde sırt ağrım seyretmeye başladı, sonra hastaneye geldim. Grip olduğumu düşünüyordum, korona olduğum aklıma gelmedi, sonra tomografi çekildi, test yapıldı. Sonra pozitif olduğumu öğrendim, hemen sağ olsun yatırdılar. Ondan sonra ilaç tedavisi ve serumdu derken ağır geçirdim. Ama çok şükür sağlığıma kavuştum, her şey çok güzel Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pınar hanıma , benimle sürekli olarak ilgilenen Dahiliye Uzmanlarımıza, KBB uzmanlarımıza ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarımıza teşekkür ediyorum. Tekden Hastanesine çok teşekkür ediyorum, çok ilgilendiler gerçekten geç kalmayın öyle bir şüpheniz var ise kesinlikle gelin, korkmayın. Koronadan değil sağlığınızı kaybetmekten korkun. Her şey için çok teşekkür ediyorum, her şey çok iyiydi şimdi ise sağlığıma kavuştum, çok şükür evime gideceğim inşallah” dedi.