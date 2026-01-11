SPOR

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dünya devi Real Madrid, Barcelona maçı öncesi sosyal medya yönetiminde rezalete imza attı! Resmi hesap ilk 11'i paylaştı, görselde Arda Güler'i görenler sevinçten çıldırdı. Ancak hevesler kursakta kaldı. Kulüp "Pardon yanlışlık oldu" dedi, Arda'yı sildi, yerine Gonzalo'yu yazdı!

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Barcelona ile oynanacak dev El Clasico öncesi Real Madrid'in resmi sosyal medya hesaplarında yaşananlar, maçın önüne geçti. Xabi Alonso'nun ilk 11'i merakla beklenirken, kulübün paylaştığı ilk görsel Türk futbolseverleri ayağa kaldırdı.

ÖNCE ARDA GÜLER'İ PAYLAŞTILAR

Real Madrid den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk ü kandırdılar 1

Real Madrid'in resmi hesabından paylaşılan ilk 11 görselinde milli gururumuz Arda Güler'in ismi ve fotoğrafı yer aldı. Bu paylaşım saniyeler içinde binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medyada "Arda El Clasico'da 11 başlıyor" şenliği yaşandı.

"PARDON, YANLIŞ OLDU"

Real Madrid den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk ü kandırdılar 2

Ancak bu sevinç çok kısa sürdü. Real Madrid, kısa süre sonra paylaşımı sildi ve yeni bir görsel yayınladı. Kulüp kaynaklarından yapılan açıklamada ilk görselin "sehven (yanlışlıkla)" paylaşıldığı belirtildi.

ARDA ÇIKTI, GONZALO GİRDİ

Real Madrid den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk ü kandırdılar 3

Düzeltilen yeni görselde Arda Güler'in yerinde genç oyuncu Gonzalo'nun olduğu görüldü. Yapılan bu amatörce hata ve Arda Güler'in son anda listeden "silinmesi", Türk taraftarların büyük tepkisini çekti. Sosyal medyada Real Madrid yönetimine öfke dolu mesajlar yağdı.

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid Arda Güler Real Madrid son dakika spor haberleri
