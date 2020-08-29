(Özel) Devlet destekli kurslara kadınlardan ilgi

Muş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir ara verilen kurslar, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğü ve Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işbirliğiyle kontrollü bir şekilde yeniden açılmaya başladı.

Muş’ta HEM ve İŞKUR desteğiyle açılan kurslar, özellikle ev kadınları ve genç kızlardan ilgi görüyor. Kursa katılan kursiyerler burada hem meslek öğreniyor hem de İŞKUR’un sağladığı 47 TL’lik harçlıkla aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Korona virüs tedbirlerinin uygulandığı kurslara katılan kursiyerler, unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı motiflerini halı ve kilimlerin üzerine nakşederek tarihi değerleri yaşatıyor. HEM tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda açılan 20 kursa yaklaşık 250 kursiyer kayıt yaptırdı. Devam eden kurslarla ilgili bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, dünyada ve Türkiye’de baş gösteren korona virüs nedeniyle bazı kurslara ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

“Kursiyerlerimizi ekonomik olarak destekliyoruz”

Kentin en büyük sorununun mesleksizlik olduğunu işaret eden Taylan, “Bizler de bu mesleksizliği gidermek, insanların bir meslek sahibi olup ileriki yaşamlarında sürekli bir kazanç elde edebilmeleri için meslek kursları açmaktayız. Bu süreçten sonra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzle birlikte gerekli tedbirleri alıp yine kurslarımıza başladık. Şu anki mevcut kursumuz ilk kurslarımızdan bir tanesi. Burada halı ve kilim kursu verilmekte. Bölgemizin önceden gelen bir mesleğidir. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Biz tekrar bu mesleği canlandırmak, evde oturan hanımlarımızın, kızlarımızın hem bir meslek öğrenmeleri hem de aile bütçelerine katkı sağlamaları amacıyla böyle bir çalışmanın içerisindeyiz. Halk Eğitim Merkeziyle ortaklaşa açtığımız 17 kursumuz var. Yine bu virüs sürecinden dolayı sınıflarımızdaki sayıyı 10 ile 15 arasında sınırladık. Yaklaşık 200-250 kursiyerimiz bulunuyor. Bütün kursiyerlerimize hem genel sağlık sigortası hem de harçlık olarak 47 TL para vermekteyiz” dedi.