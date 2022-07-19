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Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

19.07.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları duyurusunun ardından açıklanan YKS tercih kılavuzu 2022 ile birlikte Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları ile ilgili tüm bilgiler erişime açıldı. Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2022 listesine ulaşmak isteyen adaylar kılavuzu inceleyerek sıralama listelerini oluşturuyor. ÖSYM'nin açıklamasının ardından yayınlanan YKS tercih kılavuzunda tüm üniversitelere ait 2022 Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları yer alıyor.

Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları 2022: Tüm üniversitelerdeki Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı. Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünü tercih edecek adaylar YKS tercih kılavuzunu incelemeye başladı. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS sınavının sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercih işlemleri için araştırmalarını hızlandırdı. 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih işlemleri http://osym.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Peki Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili listede hangi üniversiteler bulunuyor? Detaylar haberimizde...

Özel Eğitim Öğretmenliği TABAN PUANLARI 2022

Özel Eğitim Öğretmenliği 2022 taban puanları ve kontenjanları ÖSYM'nin duyurusunun ardından açıklandı.

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Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin açıklanmasının ardından adaylar geçtiğimiz yıla ait listeleri de incelemeye başladı. İşte geçen seneye ait tüm üniversiteleri kapsayan taban puanları listesi:

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Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanları ile ilgili inceleme yapan adaylar ise 2022 YKS tercih kılavuzunun yanı sıra geçtiğimiz yıla ait listeyi de inceleyerek değerlendirmede bulunuyor.

Özel Eğitim Öğretmenliği bölümünün geçtiğimiz yıla ait taban puanları şu şekilde listeleniyor:

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Üniversite Bölüm Adı P.Türü Yıl Kontenjan Başarı Sırası Taban Puanı
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 5 1274 423.44681
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 5 1558 417.93668
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 2282 408.60672
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 9 3806 397.20475
EGE ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 4114 395.39405
MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 100 + 3 4214 394.88591
ANKARA ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 4874 391.51374
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA(İstanbul) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 4954 391.14772
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 9 4975 391.06435
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 8 5514 388.73508
GAZİ ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 100 + 3 5914 387.09334
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 9 6020 386.75269
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 9 6308 385.6464
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 6494 384.98798
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ(Malatya) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 6569 384.72545
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 130 + 4 6688 384.38841
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Antalya) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 6927 383.55117
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ(Bursa) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 7147 382.81788
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 7 7429 381.87541
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ(Eskişehir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 90 + 3 7801 380.69859
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Erzurum) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 7873 380.47973
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(Adıyaman) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 8359 379.084
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 8692 378.15639
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Samsun) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 90 + 3 8943 377.47962
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İzmir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 9523 375.97794
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(Denizli) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 9626 375.76066
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(Aydın) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 9907 374.99685
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ(Çanakkale) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 10233 374.12973
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 10321 373.94753
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(Bolu) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 10379 373.79536
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ(Konya) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 120 + 3 11176 371.92353
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ(Nevşehir) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 11349 371.52526
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ(Sakarya) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 80 + 2 11512 371.11559
TRABZON ÜNİVERSİTESİ(Trabzon) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 90 + 3 12488 369.08981
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(Tokat) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 12606 368.87489
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(Aksaray) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 12629 368.83928
UŞAK ÜNİVERSİTESİ(Uşak) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 12936 368.23692
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ(Edirne) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 13019 368.05225
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ(Düzce) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 13312 367.48017
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(Giresun) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 50 + 2 13419 367.26107
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ(Zonguldak) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 70 + 2 13575 366.98713
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(Burdur) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 13876 366.44712
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ(Kırıkkale) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(4 Yıllık) SOZ 2021 60 + 2 14084 366.02179
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 10 16370 362.15309
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 9 17266 360.72114
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 13 17941 359.69868
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 16 18329 359.12748
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 5 20110 356.61909
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 7 20335 356.31975
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(Burslu) (4 Yıllık) SOZ 2021 10 23212 352.54383
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 25 35880 339.71397
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 47 39792 336.51215
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 51 39803 336.50557
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 47 40801 335.7207
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2021 3 41062 335.53355
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 46 43240 333.89149
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%25 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 38 45354 332.35647
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 51 49630 329.46741
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2021 26 59684 323.30331
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 44 61124 322.50366
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Gaziantep) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2021 13 61742 322.16816
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 47 66380 319.68152
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2021 5 79914 313.22779
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 25 85459 310.80514
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 42 101093 304.53316
GİRNE ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 25 101492 304.38076
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 34 101765 304.28409
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İstanbul) (Vakıf) Özel Eğitim Öğretmenliği(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 25 124419 296.56515
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(KKTC) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2021 9 162316 285.59835
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(%50 İndirimli) (4 Yıllık) SOZ 2021 30 168032 284.11441
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(Ankara) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(Ücretli) (4 Yıllık) SOZ 2021 5 241434 268.03342
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ(Muğla) (Devlet) Özel Eğitim Öğretmenliği(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) SOZ 2021 - - -

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık.

Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

YKS sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilmektedir.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Üniversite taban puanları ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır."

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ 2022?

YKS sınavına kaç kişinin girdiği merak konusu oldu.

2022 yılında 18-19 Haziran tarihleri arasında TYT-AYT ve YDT testlerinde 3 oturumla yapılan YKS sınavına çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sınavına başvuru yapan aday sayısını da açıklamıştı.

Halis Aygün, 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu belirtmişi.

İşte ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı o açıklama:

"YKS'nin 18 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 234 bin 409 aday katılacak. Sınav, 10 bin 537 binada, 180 bin 601 salonda uygulanacak. TYT oturumunda 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum olan AYT'ye 2 milyon 56 bin 512 aday katılacak. Sınav, 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanacak. AYT'de ise 317 bin 765 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum olan YDT'de ise 168 bin 430 aday sınava girecek. Sınav 882 binada, 7 bin 618 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 30 bin 418 kişi görev alacak."

YKS'DE KAÇ KİŞİ ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPACAK?

YKS sınavında en az bir net yapan ve sınavı geçersiz sayılmayan, puanI hesaplanan tüm adaylar tercih yapacak.

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