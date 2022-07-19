SON DAKİKA | YKS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM tercih kılavuzu ile üniversite programlarının kontenjanları belli oldu

Son dakika: 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.
Ayrıca, adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.
Öte yandan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programları'na başvurabilmek için en düşük başarı sıralamalarına da yer verildi.
Tıp Fakültesi: En düşük 50 bin
Diş Hekimliği: En düşük 80 bin
Ezcacılık: En düşük 100 bin
Hukuk: En düşük 125 bin
Mühendislik: En düşük 300 bin
Öğretmenlik: En düşük 300 bin
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