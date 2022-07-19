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  4. SON DAKİKA | YKS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM tercih kılavuzu ile üniversite programlarının kontenjanları belli oldu

SON DAKİKA | YKS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM tercih kılavuzu ile üniversite programlarının kontenjanları belli oldu

19.07.2022 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 2022 YKS sonrası ÖSYM tarafından beklenen açıklama geldi. 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin resmi sitesinden yayımlandı. Açıklanan kılavuza göre bu yıl üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 oldu.

SON DAKİKA | YKS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM tercih kılavuzu ile üniversite programlarının kontenjanları belli oldu

Son dakika: 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

2022 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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Ayrıca, adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.

Öte yandan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programları'na başvurabilmek için en düşük başarı sıralamalarına da yer verildi.

Tıp Fakültesi: En düşük 50 bin

Diş Hekimliği: En düşük 80 bin

Ezcacılık: En düşük 100 bin

Hukuk: En düşük 125 bin

Mühendislik: En düşük 300 bin

Öğretmenlik: En düşük 300 bin

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YSK
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