SON DAKİKA | YKS 2022 tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM tercih kılavuzu ile üniversite programlarının kontenjanları belli oldu

Son dakika: 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi. Açıklama, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapıldı.

Ayrıca, adayların 2022-YKS tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.

Öte yandan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik, Öğretmenlik Programları'na başvurabilmek için en düşük başarı sıralamalarına da yer verildi.

Tıp Fakültesi: En düşük 50 bin

Diş Hekimliği: En düşük 80 bin

Ezcacılık: En düşük 100 bin

Hukuk: En düşük 125 bin

Mühendislik: En düşük 300 bin

Öğretmenlik: En düşük 300 bin



