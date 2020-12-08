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Özel ekipler Süleymanpaşa’yı karış karış dezenfekte ediyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 08.12.2020 12:28 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi korona virüsü salgınıyla mücadelede hız keseden devam ederken, özel olarak oluşturulan dezenfeksiyon ekipleri, belediye hizmet binaları dahil olmak üzere tüm kamusal alanlarda çalışma başlattı.Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü arındırma çalışmalarının yanı sıra özel ekipler de işlek cadde ve yollarda, kamu binaları ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda ekstra dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor.Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, durmaksızın arındırma çalışmalarını sürdürerek Tekirdağ merkezde salgının yayılma hızını geriletmek için faaliyet gösteriyor.Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, özel dezenfeksiyon ekibiyle birlikte Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e bir sunum yaparak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Süleymanpaşa Belediyesi korona virüsü salgınıyla mücadelede hız keseden devam ederken, özel olarak oluşturulan dezenfeksiyon ekipleri, belediye hizmet binaları dahil olmak üzere tüm kamusal alanlarda çalışma başlattı.
Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü arındırma çalışmalarının yanı sıra özel ekipler de işlek cadde ve yollarda, kamu binaları ve vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda ekstra dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler, durmaksızın arındırma çalışmalarını sürdürerek Tekirdağ merkezde salgının yayılma hızını geriletmek için faaliyet gösteriyor.
Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, özel dezenfeksiyon ekibiyle birlikte Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’e bir sunum yaparak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Yüksel, çalışmaları dikkatle takip ettiğini belirterek başarılı çalışmaların devamını diledi.

“Hep birlikte bu salgını şehrimizden defedeceğiz”
Vatandaşlara da çağrıda bulunan Başkan Yüksel, salgından korunmanın en etkili yolunun alınacak olan kişisel tedbirler olduğunu bir kez daha hatırlatarak, “Maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya riayet etmek durumundayız. Aşı ve tedavi yöntemlerinin devreye gireceği güne kadar kişisel tedbirlerimizi en dikkatli şekilde uygulamalıyız. Allah’ın izniyle hep birlikte bu salgın belasını şehrimizden ve ülkemizden elbirliği ile defedeceğiz” diye konuştu.

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