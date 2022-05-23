Özel gereksinimli öğrenciler için spor malzemesi taşıyan tır Antalya'ya ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel gereksinimli öğrencilere yönelik başlattığı "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında Antalya'daki 13 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında, 81 kentte dağıtılmak üzere yola çıkarılan spor malzemeleri, Antalya'daki öğrencilere ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve özel eğitim okullarından öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Vali Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, projenin özel çocukların sporla buluşturulması anlamında büyük anlam ve öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Spor faaliyetlerinin öğrencilerin hayatına renk katacağını ifade eden Yazıcı, "Futboldan basketbola, voleyboldan masa tenisine kadar bu çok yönlü spor malzemeleriyle, yaşama sevinciyle hayata tutulan özel çocuklarımız dilediğince spor yapacak. Sevgiyle engelsiz yarınlara hep birlikte kucak açacağız. Bizler devlet olarak bu güzellikleri özel çocuklarımıza yaşatmak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan ise özel çocukların hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarı, azim ve kararlılıkla herkese örnek olduğunu belirtti.

Son dönemde özel bireylerin çeşitli spor branşlarında önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Gürhan, özel çocukların sanatla, kültürle ve sporla etkileşimlerini artırmak için çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 13 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı. Törende Moğolistan Akrobasi Grubu da gösteri sundu.

