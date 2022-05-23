YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Özel gereksinimli öğrenciler için spor malzemesi taşıyan tır Antalya'ya ulaştı

Özel gereksinimli öğrenciler için spor malzemesi taşıyan tır Antalya'ya ulaştı

23.05.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel gereksinimli öğrenciler için spor malzemesi taşıyan tır Antalya'ya ulaştı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel gereksinimli öğrencilere yönelik başlattığı "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında Antalya'daki 13 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen proje kapsamında, 81 kentte dağıtılmak üzere yola çıkarılan spor malzemeleri, Antalya'daki öğrencilere ulaştırıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen malzeme dağıtım törenine, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve özel eğitim okullarından öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı.

Vali Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, projenin özel çocukların sporla buluşturulması anlamında büyük anlam ve öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Spor faaliyetlerinin öğrencilerin hayatına renk katacağını ifade eden Yazıcı, "Futboldan basketbola, voleyboldan masa tenisine kadar bu çok yönlü spor malzemeleriyle, yaşama sevinciyle hayata tutulan özel çocuklarımız dilediğince spor yapacak. Sevgiyle engelsiz yarınlara hep birlikte kucak açacağız. Bizler devlet olarak bu güzellikleri özel çocuklarımıza yaşatmak için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan ise özel çocukların hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarı, azim ve kararlılıkla herkese örnek olduğunu belirtti.

Son dönemde özel bireylerin çeşitli spor branşlarında önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Gürhan, özel çocukların sanatla, kültürle ve sporla etkileşimlerini artırmak için çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından 13 özel eğitim okuluna spor malzemesi dağıtıldı. Törende Moğolistan Akrobasi Grubu da gösteri sundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelirAntalya'da örtü altı üretimi karpuz ihracatından 2 haftada 1,5 milyon dolar gelir
Konya Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklama:Konya Emniyet Müdürlüğünden sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklama:
Sivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştuSivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştu
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 23 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:37
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:11
Yatsı
21:43
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.