YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Özel güvenlik personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu

Özel güvenlik personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu

BATMAN HABERLERİ  | 18.05.2020 14:02 | Son Güncelleme

Batman İl Özel İdaresinde çalışan özel güvenlik personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu.Batman İl Özel İdaresinde çalışan 33 özel güvenlik görevlisi Atatürk Parkı girişinde kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulundu.

Özel güvenlik personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu

Batman İl Özel İdaresinde çalışan özel güvenlik personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu.
Batman İl Özel İdaresinde çalışan 33 özel güvenlik görevlisi Atatürk Parkı girişinde kurulan Kızılay çadırında kan bağışında bulundu. ’İyilik kanımızda var’ kampanyasına destek vermek amacıyla kan bağışında bulunduklarını belirten özel güvenlik şirketi yöneticisi Mesut Kavak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ülkemizde kan stoklarında azalma olduğundan dolayı Genel Sekreterimiz Abdulkadir Özer’in talimatı ile Türk Kızılayı tarafından başlatılan ‘İyilik kanımızda var’ kampanyasına destek vermek amacıyla kan bağışında bulunmak istedik. Bizler bu zorlu süreçte devletimizin yanında olup farkındalık oluşturarak kan bağışında bulunduk. Bu tür sosyal sorumluluk projeleri biz kurum olarak destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Özel güvenlik personeli Kızılay’a kan bağışında bulundu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Çok iyi yer süpürüyorum' 'Çok iyi yer süpürüyorum'
PARTNER İşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti İşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Batman Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
04:56
Öğle
12:17
İkindi
16:08
Akşam
19:28
Yatsı
21:00

Batman Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Gültekin Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Yeni Derman Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Mansur Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Batman’da korona virüsten 6. ölüm

Batman’da korona virüsten 6. ölüm

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Batman’da Doktorlar Ürolojide Bir İlke İmza Attı

Batman’da Doktorlar Ürolojide Bir İlke İmza Attı

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.