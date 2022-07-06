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Özel güvenlik sektörünün gelişiminde eğitim ve ihtisaslaşma dönemi

06.07.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜSOD Başkanı Murat Kösereisoğlu: - “Sektörün yetişmiş elemana ihtiyacı büyük. Bu nedenle üniversitelerde özel güvenlik lisans programlarının açılması; meslek yüksek okullarından mezun olanlara lisans tamamlama imkanı verilmesi gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’de 3 milyar avro ticaret hacmine sahip, kamu ve özel sektör toplamında 350 bine yakın çalışanın bulunduğu özel güvenlik sektörünün geleceğini konuşmak ve gelişimine dair adımlar atmak için "Sektör Çalıştay Programı" düzenlendi.

Güvenlik Servisleri Organizasyon Birliği Derneği (GÜSOD) açıklamasına göre, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı katılımıyla Bolu’da gerçekleştirilen çalıştaya; Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı personeli GÜSOD Yönetim Kurulu Üyeleri, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Çalıştayın odak konuları 2019 senesinde hayata geçirilen, genel kolluk-özel güvenlik iş birliği ve entegrasyonu uygulaması olan Kaan Projesi ve özel güvenlik sektörünün geleceğinin inşasında kritik önemdeki eğitim ve ihtisaslaşma oldu.

Çalıştayda, özel güvenlik sektörünün ilk ve öncü sivil toplum kuruluşu olan ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu’ndan 10 sene önce, 1994 yılında kurulan ve üyeleri arasında Securitas'ın da bulunduğu GÜSOD temsilcileri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GÜSOD Başkanı Murat Kösereisoğlu, “Sektörün yetişmiş elemana ihtiyacı büyük. Bu nedenle üniversitelerde özel güvenlik lisans programlarının açılması; meslek yüksek okullarından mezun olanlara lisans tamamlama imkanı verilmesi gerekiyor. Sektördeki yöneticilerin kariyer planlamalarına destek olmak için akademik çalışmalar yapabilmelerine imkan sunulmalı." ifadelerini kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sektördeki tüm taraflarla ahenkli ve koordineli çalışması gerektiğine dikkati çeken Kösereisoğlu, bu çalıştayın da bunun bir örneği olarak değerlendirilmesini istediklerini belirtti.

3 milyar avroluk bir sektörün gelişimin kamu, özel sektör iş birliği ile gelişeceğinin konuşulduğu çalıştayda, bu gelişimin gerek sektör çalışanlarının ihtisaslaşması gerekse hizmet alıcılarının da beklentilerine göre gelişimi destekleyen faaliyetler için imkan ve ortam oluşturulması altı çizilen konular oldu.

Özel güvenlik sektörünün değişik seviyelerde yönetici ihtiyacının karşılanması kapsamında; üniversiteler bünyesinde konularının tartışılması; bu bağlamda yöneticilerin yüksek lisans ve doktora programlarına dahil sektörün daha saygın ve eğitimli bir yapıya kavuşturulması konusu çalıştay sonunda gerek kamu, gerekse özel sektör temsilcilerinin öncelikli gündem maddeleri arasına girdi.

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