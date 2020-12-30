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Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öğrencilerine silah atış eğitimi

MANİSA HABERLERİ  | 30.12.2020 17:27 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü 2.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü 2. sınıf öğrencilerine “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” dersi kapsamında uygulamalı atış eğitimi verildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli MYO’da eğitim gören Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öğrencilerine, 2020 yılı güz dönemine yönelik Manisa İl Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından uygulamalı silah atış eğitimi verildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne ait Açık Silah Atış Poligonunda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde her öğrenci 25 fişek kullanırken, atışa katılan 48 öğrencinin tamamının atışlarda başarı gösterdiği belirtildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Salihli Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü öğrencilerine “Silah Bilgisi ve Atış Eğitimi” verildiğini belirten Okul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Tosun, “Özel Güvenlik ve Koruma bölümünde eğitim gören öğrencilere yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde uygulamalı atış eğitimi, geçen sene Türkiye genelinde ilk kez ve sadece Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yaptırılırken, bu yılda Türkiye genelinde sadece Salihli Meslek Yüksekokulu’nda ikincisi yapıldı” dedi.

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