YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Eylül 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Eylül 2022

11.09.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1 - Islahçılarca geliştirilen 2 binden fazla bitkisel ürün koruma altına alındı

- Koruması devam eden 1684 çeşidin 935'i tarla bitkileri, 424'ü meyve, 276'sı sebze, 49'u süs bitkileri grubunda yer alıyor

- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

- "Çevreye ve bazı hastalıklara duyarlı bir çeşit geliştiriyordunuz, birisi geliyor el altından o tohumu kendine mal ediyordu ve siz hiçbir hak iddiasında bulunamıyordunuz, Islahçı Hakları Kanunu ile bunun önüne geçtik"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2 - İnci öğretmen, boyadığı okulunu yeni eğitim-öğretim yılına hazırladı

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalındaki Kesmekaya İlkokulu, öğretmen ve öğrencilerin el birliğiyle renklendi

- Sınıf öğretmeni İnci Görgün:

- "Çocuklarımın hayallerindeki renkleri okulumuzun duvarlarına nakşettik"

(Cuma Sarı/Şanlıurfa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Demokrasinin unutulmayan kara lekesi: 12 Eylül darbesi

- 12 Eylül 1980 darbesi sürecinde, 650 bin kişi gözaltına alındı, açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için idam cezası istendi

- 517 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı süreçte, 50 kişi darağacına gönderildi

- 14 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı, 30 bin kişi "sakıncalı" olduğu iddiasıyla işinden edildi

- Darbeden 32 yıl sonra hakim karşısına çıkan darbeci generaller Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya yargılama sürecinde öldükleri için dava düşürüldü

(Tanju Özkaya/Ankara)

4- Metrobüs kazazedeleri, zararlarının karşılanmasını İBB'den isteyebilir

- İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Meral Tombuloğlu Genç:

- "Yaşanan kazada vatandaşların maddi zararlarından dolayı 'işleten' sıfatıyla İBB'nin sorumluluğu mevcuttur. Buna ek olarak metrobüslerin zorunlu sorumluluk sigortası yaptırma zorunlulukları var.

- Avukat Murat Emergen:

- "Zarar, kurumlar tarafından giderilmezse zarara uğrayan tüm yolcular maddi ve manevi zararlarının tazmini için yasal yollara başvurarak davalarını açabilir"

(Filiz Kınık Öz/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halkbank ilk hazırlık maçını kazandıHalkbank ilk hazırlık maçını kazandı
Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazırGalatasaray, Kasımpaşa maçına hazır
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından "balkondan düşüp ölen çocuğa" ilişkin açıklama:Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından "balkondan düşüp ölen çocuğa" ilişkin açıklama:

Ankara Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:18
Öğle
12:50
İkindi
16:24
Akşam
19:12
Yatsı
20:33
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Kraliçe Elizabeth’in Atatürk sözleri yeniden gündemde

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Megakent felaketin eşiğinde! Acil durum ilan edildi

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Tüm dünyanın gözü İngiltere'deydi! Resmen kral ilan edildi

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Okul kantininde çılgınlık! Çocuklara böcek yedirdiler

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.