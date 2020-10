(Özel) Hakkarili genç, motokros yarışlarına katılmak istiyor

Hakkarili motor tutkunu Yunus Tertemiz, motosikletiyle dağları, tepeleri ve akar suları aşarak kenti motokros yarışmalarında temsil etmek istiyor. Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde yaşayan Yunus Tertemiz, ilginç buluşlar ve adrenalin dolu yaşamıyla adından sıkça söz ettiriyor. Çocuk yaşta merak sardığı motor tutkusu sayesinde köyünde motor tamir evi açtı. Çevre köylerde arızalanan her türlü motorun bakım ve onarımını da yaparak ailesinin geçimini sağlayan Tertemiz, köyünde Yılmaz Erdoğan’ın Vizontele filmindeki karakteri ’Deli Emin’ lakabıyla da anılıyor. Motor tamir ve bakımı, elektrik ve elektronik tamiri, ilkel teleferik gibi çalışmaları olan Tertemiz, şimdiler de ise motokrosa merak sardı. Köyünün zorlu coğrafyasında araç yolunun gitmediği yüksek rakımlı dağlarda motokros yapan Tertemiz, patika yollardan tepeleri, dağları, ormanlık alanları ve akarsuları aşarak zirvelere doğru ilerliyor.

"Motora çocuk yaşta merak sardım"

Çocuk yaşta motora merak sardığını söyleyen Tertemiz, "Motorum her arızalandığında merkeze götüremedim. Ben de sürekli motorumu kendim tamir ettim. Zamanla motor bakım işini ve elektrik tamirini öğrendim. Şu an evimin önünde küçük bir tamir evi açtım. Civar köylerin hepsi motorlarını tamir için bana getiriyor. Yazın ot biçmek ve pancar toplamak için sürekli motorla gidiyorum. Tabi zorlu ve engebeli bir coğrafyada yaşıyoruz. Her yere araç yolu gitmiyor. Ben de dağları, tepeleri ve akarsuları motorla aşıp gittim. Köy halkı motor direksiyonuna çok hakim olduğumu gördü. Bu yeteneğimi neden yarışlarda sergilemediğimi söylediler. Aklıma yattı bu öneri. Ben de sürekli belirlediğim doğal parkurlarda motokros eğitimi yaptım. Bir yandan da motokros videolarını izledim. İnternetten baktık ki motorları dağlara ve taşlara vurmakta bir spormuş. Meğer bizler yıllardır köy işleri için bunu yapmışız. Bu sporu geliştirmek için gençleri yanıma alarak motokros yapmaya başladık" diye konuştu.