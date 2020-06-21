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Özel İdare dere yataklarına müdahale etti

KARABÜK HABERLERİ  | 21.06.2020 15:23 | Son Güncelleme

Karabük İl Özel İdare ekipleri, sağanak yağış sonrası zarar gören dere yataklarına müdahale etti.Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası zarar gören dere yataklarına ekiplerin anında müdahale ettiğini söyledi.Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Uzun, "Karabük ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur neticesinde derelerde taşkınlar meydana geldi.

Karabük İl Özel İdare ekipleri, sağanak yağış sonrası zarar gören dere yataklarına müdahale etti.
Karabük İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sonrası zarar gören dere yataklarına ekiplerin anında müdahale ettiğini söyledi.
Çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Uzun, "Karabük ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur neticesinde derelerde taşkınlar meydana geldi. Özellikle Yenice ilçemizin Hüseyinbeyoğlu, Sarayköy, Satuk, Güney, Şirin köy, Cihanbey ve Yazıköy köylerinde dere taşkınları oldu ve ekiplerimiz olaylara anında müdahale etti. Bazı bölgelerde tıkanan menfezler açıldı, bazı bölgeler de ise taşan dereye taşlarla destekler yapıldı. Hüseyinbeyoğlu köyünde bulunan derede de ekiplerimiz özverili bir çalışma gerçekleştirdi. Yolun bir kısmı taşan dere ile birlikte suya karışmış, az ilerde bulunan cami için sorun teşkil ediyordu ve ekiplerimiz burada, kayalarla dere yatağını besleyerek sorunu en aza indirgedi" dedi.
Açıklamasının sonunda Karabük İl Özel İdaresi olarak imkanlar çerçevesinde her göreve hazır olduklarını da aktaran Uzun, "Ekiplerimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bizler üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapmak için buradayız. Tüm personellerimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

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