Özel kıyafetle yapılan pasif jimnastik seanslarına Kovid-19 sürecinde ilgi arttı

Kontrollü sosyal hayat sürecinde insanların bu sisteme daha fazla ilgi gösterdiğini belirten Karpuzoğlu, "Bu süre içinde tabii ki hareket kısıtlandı, daha çok kalori aldık. EMS antrenmanı sayesinde hareket kısıtlılığının verdiği olumsuzluklardan daha kısa zamanda uzaklaşıyorlar. Bu da büyük bir avantaj." dedi.

Çanakkale'de EMS sistemi eğitmenliği yapan Erdem Karpuzoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sistemin Türkçe karşılığının "kasların belli bir elektronik uyarı ile daha kontrollü çalıştırılması" anlamına geldiğini söyledi.

Kişiye özel bire bir antrenmanlar yaptıklarını belirten Karpuzoğlu, şöyle devam etti:

"Antrenman süresi 20 dakika. Bu büyük bir avantaj. Çünkü 20 dakikada 3-4 saat spor yapmış kadar kas aktivasyonu sağlıyoruz. Belirlediğimiz gün ve saatlerde randevuyla çalışıyoruz. Sadece kilo verme amaçlı değil, fizik tedavi ihtiyacı olanlar, profesyonel sporcular da geliyor. Kas çalışmasına dayandığı için burada yaptırdığımız antrenmanla kişinin isteğine göre daha kısa zamanda amaçlarına ulaştırıyoruz."

- "3-5 kilogramlık dambıllarla amaçlarımıza ulaşabiliyoruz"

Karpuzoğlu, gelen kişilerin önce vücut analiz cihazında yağ ve kas oranlarını ölçtüklerini, ardından diyetisyen eşliğinde beslenme programına aldıklarını aktardı.

Kişinin hedefi neyse ona göre antrenmana tabi tuttuklarını dile getiren Karpuzoğlu, "En avantajlı tarafı kısa zamanda çok iş yapıyor olmak ve sağlıklı bir şekilde eklemlerine yük binmeden, sakatlık riski olmadan çalışılması. EMS'de kası yoğun bir şekilde çalıştırmak için 20-30 kilogram ağırlıklara ihtiyacımız yok. Genelde vücut ağırlığı olan hareketlerle 3-5 kilogramlık dambıllarla amaçlarımıza ulaşabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.