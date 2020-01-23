"Özel" kursiyerler boncuk ve kitapla hayata bağlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Kırşehir'de orta ve ağır düzeyde zihinsel engeli olan gençler, Aşıkpaşa Halk Kütüphanesinde açılan kitaplarla iç içe oldukları takı tasarım kursunda hayata katılıyor.

Halk kütüphanesindeki takı tasarım kursunda misinaya boncuk dizerek bileklik, kolye ve bilezik gibi hediyelik ürünler yapan, yaşları 22 ile 30 arasında değişen gençler, dinlenme saatlerini ise başka bir salonda kitap okuyarak değerlendiriyor.

Kütüphane yönetiminin çay ve kek ikram ettiği gençler, şarkılar, türküler söyleyerek ürettikleri ürünlerin bazılarını satıp gelir elde ediyor, bazılarını ise eşe dosta hediye ederek mutlu oluyor.

Kursun takı tasarım öğretmenlerinden Kürşat Gökgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orta ve ağır düzeyli 12 zihinsel engelli gencin Valide Hüseyin Karahan Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde uzun süre eğitim gördüğünü belirterek kursiyerlerini daha sonra yaş sınırı nedeniyle farklı kurslara yönlendirildiğini söyledi.

Kırşehir Valiliğinin desteğiyle Halk Eğitim Merkezi tarafından Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi'nde takı tasarım kursu açıldığını ifade eden Gökgül, bu kurs sayesinde engellilerin sosyalleşmesine büyük fırsat sağlandığını dile getirdi.