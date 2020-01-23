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"Özel" kursiyerler boncuk ve kitapla hayata bağlanıyor

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 23.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Kırşehir'de, Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi'nde açılan takı tasarım kursuna devam eden orta ve ağır zihinsel engelli 12 genç, misinaya dizdikleri boncuklarla kolye, bileklik, anahtarlık gibi hediyelik eşyalar üretiyor - Engelli gençler, kurs aralarını ise üye oldukları kütüphanede kitap okuyarak değerlendiriyor - Takı tasarım öğretmeni Kürşat Gökgül: - "Engelli kardeşlerimizin okuma aşk ve şevki büyüyerek devam ediyor. Kütüphaneden ayrılmayı hiç istemiyorlar"

KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Kırşehir'de orta ve ağır düzeyde zihinsel engeli olan gençler, Aşıkpaşa Halk Kütüphanesinde açılan kitaplarla iç içe oldukları takı tasarım kursunda hayata katılıyor.

Halk kütüphanesindeki takı tasarım kursunda misinaya boncuk dizerek bileklik, kolye ve bilezik gibi hediyelik ürünler yapan, yaşları 22 ile 30 arasında değişen gençler, dinlenme saatlerini ise başka bir salonda kitap okuyarak değerlendiriyor.

Kütüphane yönetiminin çay ve kek ikram ettiği gençler, şarkılar, türküler söyleyerek ürettikleri ürünlerin bazılarını satıp gelir elde ediyor, bazılarını ise eşe dosta hediye ederek mutlu oluyor.

Kursun takı tasarım öğretmenlerinden Kürşat Gökgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orta ve ağır düzeyli 12 zihinsel engelli gencin Valide Hüseyin Karahan Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde uzun süre eğitim gördüğünü belirterek kursiyerlerini daha sonra yaş sınırı nedeniyle farklı kurslara yönlendirildiğini söyledi.

Kırşehir Valiliğinin desteğiyle Halk Eğitim Merkezi tarafından Aşıkpaşa Halk Kütüphanesi'nde takı tasarım kursu açıldığını ifade eden Gökgül, bu kurs sayesinde engellilerin sosyalleşmesine büyük fırsat sağlandığını dile getirdi.

- "Kütüphaneden ayrılmayı hiç istemiyorlar"

Gençlerin ikişer takı tasarım ve özel eğitim öğretmeni nezaretindeki kurs ile fiziksel ve zihinsel açıdan rahatladıklarını vurgulayan Gökgül, şunları kaydetti:

"Keyif aldıkları takıları, tespihleri boncukla, misina ile üretiyorlar. Ürettikleri bir ürünü topluma pazarlamanın, sunmanın, hediye etmenin, ikram etmenin hazzını yaşıyorlar. Ayrıca toplumun bir bireyi olduklarını hissediyorlar. Engelli kardeşlerimiz kütüphaneye çok istekli geliyorlar. Tatil olduğunda canları sıkılıyor. Veliler bizi sıkıştırıyorlar. Resmi tatillerin dışında kursumuzu devam ettirmeye çalışıyoruz. Kursun bitiş saatinde engelli kardeşlerimizi masadan kaldıramıyoruz."

Kursiyerlerden okur yazar olanları kütüphaneye üye yapıp kitap almalarını sağladıklarını anlatan Gökgül, "Halk kütüphanesindeki takı tasarım kursu ile engelli kardeşlerimizin okuma aşk ve şevkleri de büyüyerek devam ediyor. Kütüphaneden ayrılmayı hiç istemiyorlar. Buradan zorla gönderiyoruz desek yeridir. Koşarak geliyorlar, zorla gidiyorlar. Toplum içerisindeki faydalandıkları her nimetten çok keyif alıyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Kursa geliyorum, mutlu oluyorum"

Kursiyerlerden 26 yaşındaki Yunus Irmak, 3-4 yıl okulda eğitim aldıktan sonra kütüphanedeki takı tasarım kursuna katıldığını belirterek, "İki yıldır da buradaki takı tasarım kursuna katılıyorum. Kursta boncuk dizmeyi, tespih, bileklik, kolye yapmayı seviyorum. Yaptığım ürünleri satıyorum, hediye ediyorum. Her gün kursa geliyorum, mutlu oluyorum." dedi.

31 yaşındaki Halil İbrahim Eroğlu ise kurs sayesinde kendisinin de ailesinin de mutlu olduğuna işaret ederek, "Bu kursu çok seviyorum, çok eğleniyorum, kitap okuyorum. Burada şarkı, türkü söylüyorum." diye konuştu.

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Kırşehir Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi orta ve ağır düzeyli zihinsel engelli gençler takı tasarım kursu

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