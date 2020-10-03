Özel milli sporcu Esra Bayrak annesinin hayalini gerçekleştirdi

İLYAS GÜN - Dünya ve Avrupa şampiyonu 21 yaşındaki özel milli sporcu Esra Bayrak, evlerini yenileyerek annesinin hayalinin fazlasını gerçekleştirmiş oldu.

Samsun'da Paralimpik Oyunları barajını geçen, Avrupa ve dünya şampiyonu Esra Bayrak, atletizm 100 metre ve uzun atlamada Türkiye ve dünya rekorlarını bir bir kırarken ailesini de unutmadı.

Yaklaşık 5 yıldır Atakum ilçesinde özel sporcu arkadaşlarıyla yaşayan milli sporcu, Çarşamba ilçesi Umut Mahallesi'nde oturan annesi Aysel Bayrak'ın mutfağını değiştirme hayalinin ötesine geçerek evi yeniledi.

Esra Bayrak, AA muhabirine, spora başladığında hayalleri bulunduğunu, dişini tırnağına takıp yarışlarda Türk bayrağını göndere çektirdiğini söyledi.

Annesi için de her şeyi yapmak istediğini belirten Esra Bayrak, "O sadece mutfak istedi ama ben evi komple yaptırdım. Onun için çok mutluyum. İnşallah ileride daha iyilerinin olmasını sağlayacağım." dedi.

Bayrak, Japonya'da düzenlenecek Paralimpik Oyunları'na katılmak için barajı geçtiğini dile getirerek, "Şimdiki hayalim ve hedefim oyunlarda da altın madalya alarak ay-yıldızlı bayrağımızı orada da göndere çektirmek." ifadesini kullandı.