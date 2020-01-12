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  4. (Özel) Nilüfer Belediyesinden engellilere ücretsiz kitap servisi

(Özel) Nilüfer Belediyesinden engellilere ücretsiz kitap servisi

BURSA HABERLERİ  | 12.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, Akkılıç Kütüphanesi’nde bulunan kitapları ücretsiz olarak engellerinin evlerine kadar götürüyor.Nilüfer Belediyesi, engelli vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi, Akkılıç Kütüphanesi’nde bulunan kitapları ücretsiz olarak engellerinin evlerine kadar götürüyor.
Nilüfer Belediyesi, engelli vatandaşlara desteğini sürdürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) ile işbirliği yaparak GETEM’in 39 bini aşkın sesli kitap arşivine erişim imkanı sağlayan Nilüfer Belediyesi, sesli kitap talep eden görme engelli vatandaşlara kurye aracılığıyla MP3 çalar ve istenen sesli kitabı gönderiyor. Ayrıca Akkılıç Kütüphanesi’nde bulunan 110 bine yakın kitabı vatandaşların evlerine kadar ücretsiz ulaştıran Nilüfer Belediyesi, görme engellilerin kendi kabuklarından çıkıp dış dünyaya açılmalarında büyük pay sahibi oluyor.
Akkılıç Kütüphanesi’nde ekran seslendirme programları aracılığı ile internete girebilen görme engelliler, kabartma yazı çıktısı
alabilen yazıcı sayesinde okumak istedikleri metinlerin çıkısını da alabiliyor. Kütüphanelere kayıtlı 2 bin 209 engellinin bulunduğu Nilüfer’de bütün bu hizmetler bedelsiz sunuluyor.
Sesli kitapların yanı sıra ücretsiz olarak evine kadar gelen kabartmalı kitapların kendilerini mutlu ettiğini belirten bir vatandaş, “Nilüfer Belediyesi 444 16 03’ü arayarak kütüphane müdürlüğünden istediğimiz kitaplara ulaşabiliyoruz. Yetişkin kitaplarının
haricinde çocuk ve gençlerin okuyacağı kitapları da isteyebiliyoruz. Kitaplarımız adresimize kadar geliyor. Bu konuda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sesli kitaplar da mevcut, ama kendimizin okuması daha güzel oluyor. Çünkü bazen çocuklarımıza da kitap okuyoruz. Diğer görme ve beden engelli arkadaşlarımıza da tavsiye ederim” dedi.
Engelliler için ellerinden geleni seferber ettiklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, herkesin bir gün engelli olabileceğini söyledi. Erdem, “Görme engellilerle ilgili yapmış olduğumuz çalışma kapsamında Akkılıç Kütüphanesi’ne gidebilen her görme engelli vatandaşımız internete girip sesli kitaplara ulaşabiliyor. Bunun haricinde evlerine sesli ve basılmış kitap servisi yapıyoruz. Sadece görme engelli vatandaşlarımız değil, diğer engelliler için de bu kitap servisini yapıyoruz. Yaklaşık 110 bin kitap çeşitliliğimiz var. Bizim belli bir listemiz var. O liste içerisinden seçtikleri kitapları onlara ücretsiz olarak kuryelerimizle ulaştırıyoruz” diye konuştu.

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