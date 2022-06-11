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Özel öğrenciler "engelsiz yeşeren umutlar serası" ile rehabilite ediliyor

11.06.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de engelli öğrenciler, okul bahçesinde kurulan serada yetiştirdikleri sebzelerin tohumdan olgunlaşma aşamasına kadar tüm aşamasını gözlemleme imkanı buluyor - Mevlüt Hiçyılmaz Özel Uygulama Merkezi Müdürü Hüseyin Meydaneri: - "Bu tür öğrencilerin okul, ev ve sınıf ortamından dışarı çıkarak burada zaman geçirmeleri, onları ciddi anlamda rehabilite ediyor"

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de 3 yıl önce hayata geçirilen "Engelsiz yeşeren umutlar serası", fiziksel ve zihinsel engelli öğrencilere toprağa dokunma imkanı sunuyor.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında alınan hibeyle 2019'da Mevlüt Hiçyılmaz Özel Uygulama Merkezi bahçesinde sera kuruldu. Cam ve polikarbondan 116 metrekarelik alanda inşa edilen seranın 51 metrekarelik ekim alanı bulunuyor.

Seradaki bitkilerin yetişmesinde aktif rol alan ve gözlem yapan engelli öğrenciler, hem yetiştirdikleri sebzeleri tohumdan olgunlaşma aşamasına kadar gözlemliyor hem de hayata daha sıkı tutunuyor. Öğrencilerin, öfkelerini kontrol edip kendilerine olan güveni de artırmaları amaçlanıyor.

Merkezin müdürü Hüseyin Meydaneri, AA muhabirine, serayla özel gereksinimli öğrencileri sınıf ortamından dışarı çıkarıp toprağa dokunmalarını sağladıklarını söyledi.

Öğrenci ve öğretmenlerin burada yetiştirdiği ürünleri okulun yemekhanesinde tükettiklerini anlatan Meydaneri, "Engelsiz yeşeren umutlar serasından olumlu sonuç aldık. Özellikle sebzeleri ekme işinde aileler de çok meraklı. Onlar da buraya gelip ekimde yardımcı oldular. Bu tür öğrencilerin okul, ev ve sınıf ortamından dışarı çıkarak burada zaman geçirmeleri, onları ciddi anlamda rehabilite ediyor." diye konuştu.

Meydaneri, serada üretilen sebzelerin genelde okulun yemekhanesinde tüketildiğini, artan ürünlerin de personel tarafından satın alınarak okula katkı sağlandığını kaydetti.

Ayrıca buradan gelen gelirle öğrencilere doğum günlerinde sürpriz yapıldığını ifade eden Meydaneri, seranın hem öğrencilere hem de okula katkı sunduğunu dile getirdi.

- "Öğrencilerin özgüveni gelişiyor"

Öğretmenlerden Kader Aybaş da öğrencilerin serayı çok sevdiğine dikkati çekerek, bitki ve çiçeklere karşı çok ilgili olduklarını belirtti.

Öğrencileri teneffüsler ya da derslerin bazı bölümlerinde seraya getirdiklerini bildiren Aybaş, "Burada hem bitkilerle ilgileniyorlar hem de bilgi sahibi oluyorlar. Özellikle öğrencilerin salgın döneminde dışarı çıkamaması, evlerde çok sıkılmalarından dolayı hem dışarıda olmayı hem de toprakla ilgilenmeyi çok seviyorlar. Burası öğrencilerin özgüvenini geliştiriyor ve yeni bilgiler edinmelerini sağlıyor. En önemlisi de burada mutlu oluyorlar." dedi.

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