Samsun'da Engelliler Haftası kapsamında özel öğrenciler, gösteri sundu.

Samsun Adalet Sarayı konferans salonunda gerçekleştirilen programda Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri sahneye çıktı. Özel öğrenciler, halk oyunları gösterisi sunup şarkı söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, özel öğrencilerin eğitim alanlarıyla ilgili çalışmaların artırması gerektiğini dile getirdi.

Samsun'da 10 dönüm alanda özel eğitim kampüsü yapılacağını belirten Dağlı, "Bu okulumuz güzel çalışmalara imza atıyor ama daha iyisini yapabiliriz. İlkadım bölgesinde özel eğitim kampüsünün inşaatına inşallah başlayacağız. Çocuklarımızın rehabilitasyonu, öğrenmesi, eğitimi, eğlenmesi için hobi bahçeleriyle çok güzel bir kampüsün projesini hazırlıyoruz." dedi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ise özel çocukları misafir etmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.

Programa İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

