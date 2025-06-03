EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Özel okullarda çalışan öğretmenlerden taban maaş protestosu! Eşit ücret için direniyorlar...

Özel okul öğretmenleri, artan geçim sıkıntısına karşı 2014’te kaldırılan Taban Maaş uygulamasının yeniden hayata geçirilmesini istiyor. Kamudaki meslektaşlarıyla eşit ücret talep eden öğretmenler, 60 bin TL’lik taban maaş çağrısı yaptı. Geçtiğimiz sene öğretmenler 52 gün boyunca haklarını aramak için nöbet tutmuştu.

Özel okullarda çalışan öğretmenlerden taban maaş protestosu! Eşit ücret için direniyorlar...
Çiğdem Sevinç

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, artan yaşam maliyetleri karşısında geçim sıkıntısı çektiklerini belirterek, kamudaki meslektaşlarıyla eşit ücret talebini bir kez daha dile getirdi. On binlerce öğretmenin asgari ücret civarında maaşlarla çalıştığı özel sektörde, öğretmenler Taban Maaş Yasası’nın yeniden yürürlüğe girmesini istiyor.

thumbs_b_c_3ba2ccd756fcee4bd291ebc0ac47b235

TABAN MAAŞ TALEBİ

2014 yılında kaldırılan Taban Maaş uygulamasının geri getirilmesini talep eden özel okul öğretmenleri, bu düzenlemenin kendilerini ekonomik güvencesizlikten kurtaracağını vurguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı personeli olduklarını ve kamusal bir hizmet verdiklerini hatırlatan öğretmenler, haftalık 20 saat ders karşılığında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için aylık 60 bin TL’nin taban maaş olarak belirlenmesini talep ediyor.

Öğretmenler, taleplerinin dikkate alınması için başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere tüm yetkilileri sorumluluk almaya çağırıyor.

thumbs_b_c_65fc8abc349152ea179774974cd352ed

52 GÜNLÜK NÖBET TUTMUŞLARDI

Geçtiğimiz yaz, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası öncülüğünde TBMM’nin hemen yanında bulunan Meclis Parkı’nda 52 gün süren bir eğitim nöbeti tutulmuştu. Öğretmenler, bu eylemle Taban Maaş talebinin Öğretmenlik Meslek Kanunu’na girmesi için mücadele etmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MEB İl dışı atama sonuçları açıklandı mı?MEB İl dışı atama sonuçları açıklandı mı?
MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!

SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!

'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı

'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı

Kira artış oranı belli oldu! Tüm ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor

Kira artış oranı belli oldu! Tüm ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor

"Victor Osimhen resmen gitti!" Sözleşmesini bile açıkladılar!

"Victor Osimhen resmen gitti!" Sözleşmesini bile açıkladılar!

MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

Öğretmenlerden taban maaş protestosu!

Öğretmenlerden taban maaş protestosu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.