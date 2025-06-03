Özel okullarda çalışan öğretmenlerden taban maaş protestosu! Eşit ücret için direniyorlar...

Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, artan yaşam maliyetleri karşısında geçim sıkıntısı çektiklerini belirterek, kamudaki meslektaşlarıyla eşit ücret talebini bir kez daha dile getirdi. On binlerce öğretmenin asgari ücret civarında maaşlarla çalıştığı özel sektörde, öğretmenler Taban Maaş Yasası’nın yeniden yürürlüğe girmesini istiyor.

TABAN MAAŞ TALEBİ

2014 yılında kaldırılan Taban Maaş uygulamasının geri getirilmesini talep eden özel okul öğretmenleri, bu düzenlemenin kendilerini ekonomik güvencesizlikten kurtaracağını vurguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı personeli olduklarını ve kamusal bir hizmet verdiklerini hatırlatan öğretmenler, haftalık 20 saat ders karşılığında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için aylık 60 bin TL’nin taban maaş olarak belirlenmesini talep ediyor.

Öğretmenler, taleplerinin dikkate alınması için başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere tüm yetkilileri sorumluluk almaya çağırıyor.

52 GÜNLÜK NÖBET TUTMUŞLARDI

Geçtiğimiz yaz, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası öncülüğünde TBMM’nin hemen yanında bulunan Meclis Parkı’nda 52 gün süren bir eğitim nöbeti tutulmuştu. Öğretmenler, bu eylemle Taban Maaş talebinin Öğretmenlik Meslek Kanunu’na girmesi için mücadele etmişti.