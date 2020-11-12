Özel sektörün teşviki Doğu Anadolu'daki pancar üreticilerini sevindirdi

YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'da, 2018 yılında özelleştirilip Albayrak Grubu tarafından devralınarak Sukkar markasıyla şeker üretimine devam eden Erzurum Şeker Fabrikası, şeker pancarı üreticilerine verdiği desteklerle hem üretimin artmasına hem de çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesine katkı sağlıyor. Kentte 2 yıl öncesine kadar azalan şeker üretimini canlandırmak için harekete geçen fabrika yöneticileri, fabrika bünyesinde Mezra Ziraat Anonim Şirketi'ni kurdu. Bu kapsamda kentte saha çalışması yapan yetkililer, muhtarlar aracılığıyla şeker pancarı ekimi yapmayan çiftçilere ulaşarak, pancar ekmeleri için modern tarım araçları ve yağmurlu sulama kolaylığı gibi desteklerde bulundu. - Çiftçiler desteklerle ülke ekonomisine katkı sunuyor Söz konusu teşviklerle ekim yapmaya başlayan çiftçiler daha fazla pancar üretimi yaparak şeker ihtiyacını karşılarken, ülke ve aile ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Albayrak Grubu Mezra Ziraat AŞ Genel Müdürü Eyüp Demir, AA muhabirine, Erzurum'da şeker pancarı ihtiyacını karşılamak için şirket kurduklarını söyledi.

Şirketi kurduktan sonra toprak kiraladıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu: "Fabrikanın 350 bin ton pancar işleme kapasitesi var ancak 120-150 bin ton arasında eksik kapasite ile çalışıyordu. Bunu tamamlama adına teşviklere başladık ve mahalle muhtarlarıyla toplantılar yaptık. Batıya göç olduğu için genç nüfusun çok fazla olmadığını öğrendik. Biz de 'bunu kendimiz yapalım' dedik ve pancar ekimi yapmaya başladık. İlk yıl 5 bin, bu sene de 6 bin 500 dönüm yer kiraladık. Önümüzdeki sene ise 10 bin dönüm yer kiralamayı düşünüyoruz." - Ekilemeyen araziler de değerlendirildi Demir, desteklemelerle çiftçinin pancar ekimini sürdürmesini amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Çiftçilerimize ekim, çapa, sulama ve söküm desteği gibi destekler veriyoruz. Özelleştirmeden aldığımız dönemde ilk yıl sadece 800 dönüm ekim vardı. Bizim bu teşviklerimiz ve şirketin devreye girmesiyle ekim alanı bu yıl 2 bin 700 dönüme çıktı. Önümüzdeki yıl bunun 10 bin dönüme çıkacağını tahmin ediyoruz çünkü biz çiftçilerimize verimin nasıl artacağını gösterdik."