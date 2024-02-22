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Özel sporcu Fatma Damla Altın, pentatlonda dünya salon şampiyonu oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.02.2024 22:20 | Son Güncelleme:
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2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar pentatlonda Fatma Damla Altın, Dünya şampiyonu oldu.

Fransa’da Reims kentinde düzenlenen 2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda mücadele eden Fatma Damla Altın, kadınlar pentatlonda büyük bir başarı gösterdi. Altın, sergilediği performansla yarışmayı birinci tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen 2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar pentatlonda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Fatma Damla Altın için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fransa’nın Reims kentinde düzenlenen 2024 VİRTÜS Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar pentatlonda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Fatma Damla Altın’ı yürekten kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya şampiyonu olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum.”

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