Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Polonya'da 2 bronz madalya daha aldı

Polonya'da düzenlenen VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, 2 madalya daha elde etti.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Krakow şehrindeki organizasyonda erkekler 100 metre kelebek stil II1 kategorisinde Duruk Davran, aynı stilin II3 kategorisinde de Ali Şiroğlu üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

VİRTÜS Avrupa Yaz Oyunları'nda Türkiye şu ana kadar 2 altın, 6 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 17 madalya aldı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, milli sporcuların yine tarihi başarılar aldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Oyunlar yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.

