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Özel Tatvan Can Hastanesi internet sitesi yayında

BİTLİS HABERLERİ  | 29.01.2020 08:52 | Son Güncelleme

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Özel Tatvan Can Hastanesi, online randevu ve online laboratuvar sonuçları olmak üzere bir dizi işlemin yapılabileceği internet sitesinin yayına başladığını duyurdu.Hastane Başhekim Yardımcısı Fikret Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hastanelerinde birçok hizmetin bölge standartlarının çok üstünde verildiğine dikkat çekerek, bu hizmetlere ilişkin bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve daha etkin hizmet sunabilmek için kapsamlı bir internet sitesi hazırladıklarını söyledi.

Özel Tatvan Can Hastanesi internet sitesi yayında

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Özel Tatvan Can Hastanesi, online randevu ve online laboratuvar sonuçları olmak üzere bir dizi işlemin yapılabileceği internet sitesinin yayına başladığını duyurdu.
Hastane Başhekim Yardımcısı Fikret Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hastanelerinde birçok hizmetin bölge standartlarının çok üstünde verildiğine dikkat çekerek, bu hizmetlere ilişkin bilgi alışverişini kolaylaştırmak ve daha etkin hizmet sunabilmek için kapsamlı bir internet sitesi hazırladıklarını söyledi. Aydın, "Kurumsal kimliğimize ve sunduğumuz hizmete uygun olarak hazırladığımız web sitemiz; tasarımı, kullanım kolaylığı ve online iletişim avantajları ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Web sitemizde online randevu alma/randevu iptali, Whatsapp’tan danışma, bilgi alma, online laboratuvar sonuçları görüntüleme/öğrenme, hastanemizin tüm tıbbi birimlerini inceleme, check-up paketlerini inceleme, hastanemizin medikal teknolojileri imkanlarını öğrenme/değerlendirme, Can Bebek Birimi, hastanemizin hekim kadrosunu tanıma, sitemizin ilgi alanları birimi ile hastalık bilgilerine/tıbbi bilgilere ulaşma imkanını 24 saat ulaşılabilir şekilde sunmaktadır" dedi.

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