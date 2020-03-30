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Özel Ümit’te üst düzey önlemler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 30.03.2020 13:22 | Son Güncelleme

Özel Ümit Hastaneleri Başhekimi, İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Özel Ümit’te üst düzey önlemler

Özel Ümit Hastaneleri Başhekimi, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Züberi, Korona virüs salgınına karşı hastanede üst seviyede önlemler alındığını aktararak, bu zorlu süreçte hastalara hizmet vermeyi sürdürdüklerini kaydetti.
Özel Ümit Hastaneleri’nde tüm poliklinik muayeneleri ve cerrahi işlemlerin devam ettiğini aktaran Dr. Ali Züberi, alınan tedbirler hakkında da bilgilendirdi. Dr. Züberi alınan tedbirleri şöyle sıraladı:
“Hastanelerimizin tüm giriş ve çıkış kapıları kontrol altına alınmıştır. Hastane giriş kapılarımızda sağlık personellerimiz tarafından ateş ölçümü ve el dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Hastane girişlerimizde sağlık personellerimiz öksürük, ateş, solunum sıkıntısı ve yurt dışı öyküsü hakkında bilgi almaktadır. Hasta kayıt ve refakatte 1 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulanmaktadır. Olası şüpheli vakalar Acil Servis Triyaj bölümüne yönlendirilmektedir. Hastanelerimizin bütün ortak alanlarında saat başı dezenfeksiyon çalışması yapılmaktadır. El hijyeni için hastanelerimizde kullanılan dezenfektan sayıları arttırılmıştır. Hastanelerimizde pandemiden etkilenerek gelebilecek hastalar için tamamen ayrı servis ve yoğun bakım ünitesi oluşturulmuştur.”
BİRLİKTE YENECEĞİZ
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüsü Salgını ile mücadelede emek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başhekim Dr. Ali Züberi, “Biz Özel Ümit Hastaneleri olarak hastanelerimizde ve tıp merkezimizde poliklinik birimlerimiz, ameliyathane ve doğumhanelerimiz ile sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu kötü günleri hep birlikte atlatacak ve sağlıklı günlere hep birlikte ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

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