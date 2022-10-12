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Özelleştirme İdaresi Tokat'taki iki taşınmazın satışını onayladı

12.10.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özelleştirme İdaresi Tokat'taki iki taşınmazın satışını onayladı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı iki taşınmazın satışına onay verdi.

ÖİB'nin taşınmaz satışlarına ilişkin karar tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Tokat'ın Turhal ilçesi Osman Gazi Mahallesi'ndeki iki taşınmaz ve üzerindekilerin bir bütün halinde, 1 milyon 600 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Çatkaya Gayrimenkul Danışmanlık Müh. Tarım Jeotermal Tur. San. Tic. Ltd. Şti ve Ortakları Ortak Girişim Grubuna satışı onaylandı.

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resmi gazete Özelleştirme İdaresi Başkanlığı öib

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