YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Özelleştirme İdaresi, TÜRKŞEKER'e ait Yozgat'taki bazı taşınmazların satış ihalelerini gerçekleştirdi

Özelleştirme İdaresi, TÜRKŞEKER'e ait Yozgat'taki bazı taşınmazların satış ihalelerini gerçekleştirdi

26.05.2021 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özelleştirme İdaresi, TÜRKŞEKER'e ait Yozgat'taki bazı taşınmazların satış ihalelerini gerçekleştirdi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı Yozgat'taki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının özelleştirme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜRKŞEKER adına kayıtlı, Yozgat'ın Yerköy ilçesi, Kömüşören köyündeki 21 bin 765,59 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindekilerin, "satış" yöntemiyle yapılan ihalesi sonucu, 290 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Osman Köksal'a satılmasına karar verildi.

Şirketin Karacaşar Mahallesi'nde bulunan 757 metrekare yüz ölçümlü taşınmazının da üzerindeki yapılarla "satış" yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesi sonucu, 410 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Necip Tamer'e satılması uygun bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
LGS kapsamındaki merkezi sınav için son hazırlıklar gözden geçirildiLGS kapsamındaki merkezi sınav için son hazırlıklar gözden geçirildi
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete

Ankara Namaz Vakitleri 26 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:29
Sabah
05:18
Öğle
12:51
İkindi
16:46
Akşam
20:13
Yatsı
21:54

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Çarşamba

Aydınlar Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Çağla Eczanesi
Cankaya
Hilal Eczanesi
Cankaya
İbrahim Ethem Eczanesi
Cankaya
Lünet Eczane-Optik Eczanesi
Cankaya
Mustafa Kemal Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.