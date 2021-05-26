Özelleştirme İdaresi, TÜRKŞEKER'e ait Yozgat'taki bazı taşınmazların satış ihalelerini gerçekleştirdi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) adına kayıtlı Yozgat'taki bazı taşınmazların özelleştirme ihaleleri yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının özelleştirme kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜRKŞEKER adına kayıtlı, Yozgat'ın Yerköy ilçesi, Kömüşören köyündeki 21 bin 765,59 metrekare yüz ölçümlü taşınmaz ve üzerindekilerin, "satış" yöntemiyle yapılan ihalesi sonucu, 290 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Osman Köksal'a satılmasına karar verildi.

Şirketin Karacaşar Mahallesi'nde bulunan 757 metrekare yüz ölçümlü taşınmazının da üzerindeki yapılarla "satış" yöntemiyle gerçekleştirilen ihalesi sonucu, 410 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Necip Tamer'e satılması uygun bulundu.

