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Özelleştirme kapsamında 3 ilde 6 taşınmazın satışı onaylandı

19.08.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özelleştirme kapsamında 3 ilde 6 taşınmazın satışı onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB) Ankara, Amasya ve Aydın'da özelleştirme kapsamındaki 6 taşınmazın satışı onaylandı.

Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 taşınmazın ihalede en yüksek teklifi veren isteklilere satışı uygun bulundu.

Mülkiyeti TCDD adına kayıtlı Amasya'nın Merkez ilçesinde iki taşınmazın özelleştirilme ihalesinde en yüksek teklifte bulunan istekliye satılmasına karar verildi.

Özelleştirme kapsam ve programındaki Sümer Holding AŞ adına kayıtlı Aydın'ın Didim ilçesindeki taşınmazın 45657/50000 hissesinin ihalede en yüksek teklifi veren istekliye satışı kararlaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

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