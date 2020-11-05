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Özellikle kış aylarında tüketiliyor! Un, bal ve...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 05.11.2020 07:38 | Son Güncelleme:
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Özellikle kış aylarında tüketiliyor! Un, bal ve...

Kars'ın yöresel tatlarından olan cevizli sucuk ile köme yapımına başlandı. Kışlık çerez olarak tüketilen cevizli sucuğun üretim mesaisi başladı. Yerli halk yöresel lezzet olan köme ile cevizli sucuğun yapımını anlattı...

Kağızman ilçesinde oturan vatandaşlar bir süre önce yörede yetişen cevizleri topladı.
Yöredeki kadınlar da cevizlerin toplanıp kurutulması sonrası bölgede kışın özellikle çayın yanında çerez olarak tüketilen ballı ve cevizli sucuk ile köme yapımı için kolları sıvadı.

KÖME NASIL YAPILIR?

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Geleneksel yöntemlerle bu ürünleri hazırlayan kadınlar, cevizli sucuk ve köme yapımı öncesi ilk etapta çiçek balı, pekmez ve unu krema şeklinde hazırlıyor.Kadınlar ardından, daha önce sucuk şekli vererek uzun iplere dizip kuruttukları ceviz içini hazırladıkları karışıma batırıyor.

Bu işlem sonrası yeniden kurutulmaya bırakılan cevizli sucuk ve benzer yöntemlerle yapılan kömeler, kuruduktan sonra tezgahlarda satışa sunuluyor.

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Yöre sakinlerinden Sevda Atış açıklamada, Türkiye'nin bir çok kentine gönderilen cevizli sucuk ile kömelerin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

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Bu lezzetlerin sert ve uzun kışların yaşandığı bölgede özellikle çayın yanında çerez olarak tüketildiğini dile getiren Atış, "Cevizli sucuk ve kömelerimiz için bal, pekmez ve un kullanarak krema yapıyoruz. Kömelerimiz böylece yumuşak kalıp kışın da tazeliğini koruyor." dedi.

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