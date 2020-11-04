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  4. Özellikle turşusu damak çatlatıyor! Hiçbir katkı maddesi olmadan yetiştiriliyor

Özellikle turşusu damak çatlatıyor! Hiçbir katkı maddesi olmadan yetiştiriliyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 04.11.2020 14:01 | Son Güncelleme:
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Özellikle turşusu damak çatlatıyor! Hiçbir katkı maddesi olmadan yetiştiriliyor

Kış mevsiminin gözde sebzesi lahana, tezgahtaki yerini aldı. Tadına doyum olmayan Bayburt lahanası da satışa sunuldu.

Her yıl Kasım ayının ilk günlerinde satışa çıkan ve Kasım ayı sonuna kadar hasadı tamamlanan Bayburt lahanası taşıdığı özelliklerle çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından tercih edilen ürünlerin ilk sırasında yer alıyor.

Özellikle doğal yapısıyla ve uzun süre dayanıklı olması nedeniyle tercih edilen Bayburt lahanasının başta turşusu olmak üzere, çorbası ve sarma dolması şehrin lezzet kültürleri arasında yerini alıyor. Bayburtlu üretici Kenan Tekdemir tamamen organik olarak ürettiği lahanaları el minibüsü ile satışa sundu. Baba mesleği olarak 30 yıldır uğraştığı bağcılıkta çokça ürün yetiştirdiğini söyleyen Tekdemir, Bayburt lahanasının Kasım ayı başı itibariyle alıcılarını beklediğini söyledi.

Tekdemir, "Kimyasal hiçbir gübre kullanmadan ürettikleri lahanaları sağlık açısından da çokça faydalı” dedi.

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