Özer Hurmacı'dan şiddet gören Mihriban Hurmacı: 3 çocuk için 500 TL-1000 TL gönderiyordu

Mihriban Hurmacı, futbolcu Özer Hurmacı tarafından şiddete uğramış ve kanlar içindeki halini paylaşmıştı. Yaşadığı şiddeti canlı yayında anlatan Hurmacı, iki sene önce ilk kez şiddete maruz kaldığını açıkladı. Sorunlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Hurmacı, eşi Özer Hurmacı’nın cep telefonunda gördüğü kadın fotoğrafları ve mesajlar yüzünden tartışma çıktığını ve eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti.

Mihriban Hurmacı 2. Sayfa'ya katılarak olaylı geceyi ve geçmiş dönem yaşananları anlattı:

"Yemekteydik. Sonra eve geçtik, Özer çocuklarla yukarıdayken içime bir his doğdu telefonuna baktım. Orada kadınlarla mesajlaşmalarını gördüm. Yukarı çocukların yanına çıktım, 'kim bu kadınlar?' diye sordum. Telefonunu kurcaladığım için kızdı, aldı elimden. Orada tartışma başladı. Beni itti bağırıp, çağırdı. Oğlumun odasına itti yüzümü yumruklamaya başladı. Saçımdan tutup kafamı cama vurdu. Şok geçirdim. Çocuklar koridorda olanlara şahit oldu, ağladılar" dedi.

"FAL BAKTIRMAM GEREKMİYOR"

Özer Hurmacı ile daha önce de boşanmanın eşiğine gelen Mihriban Hurmacı neden barıştıklarını da açıkladı. Genç kadın "Ben Özer’i çok seviyordum. Ondan dolayı barıştım. Burada tek başımaydım, bunu çok iyi kullandı" diyerek zor zamanlar geçirdiğini söyledi.

"Özer’in beni aldattığını görmem için fal baktırmam gerekmiyor, telefonuna bakmak yeterli" diyen Mihriban Hurmaca Türkiye'ye eşi için geldiğini ancak eşinin onu yalnızlaştırdığını söyledi.

Hurmaca konuşmasının devamında ise "Özer son zamanlarda 500 TL - 1000 TL gönderiyordu çocuklar için. Şu an benim kullandığım arabanın benzini bin TL’den fazla… Sen bana bin TL gönderiyorsun ama ben senin üç çocuğuna bakıyorum. Bundan sonra Özer ile barışmam asla söz konusu değil."



