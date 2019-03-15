Özer Hurmacı: Dün uçağımıza yıldırım, bugün maça Bülent Yıldırım düştü

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Sivasspor'un tek golünü atan Özer Hurmacı'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Özer Hurmacı hakem Bülent Yıldırım'a serzenişte bulunarak kararlarına sitem etti.

Fenerbahçe - Sivasspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Özer Hurmacı, "Bugün futbolun doğrularını yapan takım bizdik. İlk yarıda belki çok pozisyonumuz yoktu ama oyunun hakimiydik. İkinci yarıda pozisyonlarımız vardı. Golü de bulduk." dedi.

Hakem kararlarına sitem eden Özer Hurmacı ise, "Dün uçağımıza yıldırım düştü. Bugün de hakem Bülent Yıldırım maça düştü. Üst üste yıldırımlar üzerimize düştü." ifadelerini kullandı.

Özer Hurmacı, Fenerbahçe'nin ligdeki durumu hakkında "Ben Fenerbahçe'de oynarken 3. olduğumuzu bile hatırlamıyorum. İnşallah eski günlerine dönerler." dedi.

