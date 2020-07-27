ÖZET | Akhisarspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 0-1

26' Akhisarspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eray Ataseven çıkıyor ve yerine Ali Kaan Güneren oyuna giriyor.

Maç iki takım adına da hızlı başladı.

48' Ceza alanı içinde sol çaprazda Bjarnason, sağ ayağına çekti ve uzak köşeye plaseyi gönderdi. Top az farkla auta çıktı. Akhisarspor gole çok yaklaştı.

56' Ceza alanındaki karambolde top son olarak Bertuğ Batar'ın önünde kaldı, onun vuruşunda top üst direkten auta gitti. Akhisarspor gole yine çok yaklaşan taraf.

Maçta tempo, pozisyonlar ve mücadele var ancak hala gol yok...

71' Ali Kaan'ın ceza alanı dışından şutunda top kaleci Aykut'ta kaldı.

72' Erik Sabo'nun golüyle Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Bu skor İstanbul ekibini finale taşıyacak.

Sabo'nun ceza alanı dışından plasesinde Lukac müdahale edemedi ve top ağlara gitti.

78' Akhisarspor inanılmaz goller kaçırmaya devam ediyor. Edin Cocalic'in ceza alanındaki karambolde attığı şut üst direkten döndü. Dönen topa Rotman vurdu, bu şut da direkten döndü.

82' Emeghara karşı karşıya çok kötü vurdu ve topu taca gönderdi!

85' Ali Kaan sol kanattan sağ ayağına çekti ve harika vurdu. Kaleci Aykut aynı güzellikte çıkardı. Akhisarspor bugün kaleci Aykut ve direkleri geçemedi.