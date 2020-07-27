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ÖZET | Akhisarspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 0-1

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.07.2020 07:07 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig play off yarı final maçında 3-3'ün rövanşında Fatih Karagümrük deplasmanda Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. İki takımın da çok net gol pozisyonlarından yararlanamadığı ve birçok şutun direkten döndüğü mücadelenin tek golü 72. dakikada Erik Sabo'dan geldi.

ÖZET | Akhisarspor - Fatih Karagümrük maç sonucu: 0-1

TFF 1. Lig’in Play-Off Yarı Final rövanş Akhisarspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. İlk maçta 3-3 berabere kaldığı rakibini 1-0 mağlup eden İstanbul temsilcisi adını finale yazdırdı.

AKHİSARSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇ ÖZETİ

4' Attamah'ın savunmanın arkasına gönderdiği pasta Ramazan Civelek kaleci Lukac'la karşı karşıya kaldı. Ramazan'ın vuruşunda top üstten auta gitti. Karagümrük adına yüzde 100'lük bir gol şansı kaçtı.

7' Ceza alanındaki karambolde Bjarnason, hafif sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda Aykut Özer başarılıydı.

Maç iki takım adına da hızlı başladı.

10' Sağ kanattan Onur'un ortasında ceza alanında Erhan'ın şutu üstten auta gitti.

25' Mücadelede su molası verildi.

26' Akhisarspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Eray Ataseven çıkıyor ve yerine Ali Kaan Güneren oyuna giriyor.

30' Ramazan Civelek'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda Milan Lukac topu çelmeyi başardı.

44' Sağ kanattan yine Ramazan Civelek bindirdi, güzel şutunda top az farkla auta gitti.

48' Ceza alanı içinde sol çaprazda Bjarnason, sağ ayağına çekti ve uzak köşeye plaseyi gönderdi. Top az farkla auta çıktı. Akhisarspor gole çok yaklaştı.

56' Ceza alanındaki karambolde top son olarak Bertuğ Batar'ın önünde kaldı, onun vuruşunda top üst direkten auta gitti. Akhisarspor gole yine çok yaklaşan taraf.

Maçta tempo, pozisyonlar ve mücadele var ancak hala gol yok...

71' Ali Kaan'ın ceza alanı dışından şutunda top kaleci Aykut'ta kaldı.

72' Erik Sabo'nun golüyle Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Bu skor İstanbul ekibini finale taşıyacak.

Sabo'nun ceza alanı dışından plasesinde Lukac müdahale edemedi ve top ağlara gitti.

78' Akhisarspor inanılmaz goller kaçırmaya devam ediyor. Edin Cocalic'in ceza alanındaki karambolde attığı şut üst direkten döndü. Dönen topa Rotman vurdu, bu şut da direkten döndü.

82' Emeghara karşı karşıya çok kötü vurdu ve topu taca gönderdi!

85' Ali Kaan sol kanattan sağ ayağına çekti ve harika vurdu. Kaleci Aykut aynı güzellikte çıkardı. Akhisarspor bugün kaleci Aykut ve direkleri geçemedi.

İki takımın maç kadroları:

Akhisarspor

Milan Lukac - Kadir Keleş - Edin Cocalic - Tolga Ünlü - Uğur Arslan Kuru - Elmar Bjarnason - Erhan Çelenk - Eray Ataseven - Onur Ayık - Rajko Rotman - Bertuğ Bayar

Yedekler:

Halil Yeral - Gökhan Değirmenci - Musa Nizam - Doğukan Nelik - 6Ali Kaan Güneren - Aykut Çeviker - Burhan Eşer - Taha Yalçıner - Ergin Keleş - Irfan Hadzic

Fatih Karagümrük:

Aykut Özer - Barış Başdaş - Alparslan Erdem - Fatih Kuruçuk - Zeki Yıldırım - Erik Sabo - Brahim Darri - Alassane Ndao - Ramazan Civelek - Joseph Attamah - Artur Sobiech

Yedekler:

Murat Hocaoğlu - Koray Altınay - Bülent Cevahir - Murat Sarıgül - Efe Tatlı - Muhammed Pehlivan - Erdal Öztürk - Çağrı Ortakaya - Engin Bekdemir - Innocent Emeghara

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