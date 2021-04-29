ÖZET | Alanyaspor 0-0 Fenerbahçe

Ligde zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı lacivertliler bu kritik maçta Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.. Alanyaspor - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde... Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, 43. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı. Karşılaşma boyunca Harun Tekin 2 kurtarış, Marafona ise 1 kurtarış yaparken, Alanyaspor'un 3 şutu direkten döndü. Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçının birini kazanabildi (2B 2M). Öte yandan deplasmanda oynadığı son 11 Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (7G 4B), tek sezonda daha uzun bir yenilmezlik serisini en son 1988/89'da yakaladı (13 maç). Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet serisine nokta koyan Fenerbahçe, zirvedeki Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü. 3 maçtır yenilmeyen Alanyaspor ise 57 puanla 6. sırada yer aldı ve ilk 5 sıra için iddiasını sürdürdü. Süper Lig'in 39. haftasında Fenerbahçe evinde BB Erzurumspor'u konuk edecekken, Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

EMRE'DEN ZORUNLU DEĞİŞİKLİK Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'de zorunlu 2 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, geçen hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'de yer alan futbolculardan sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin yerine Gökhan Gönül ve Mesut Özil'i ilk 11'de sahaya sürdü. Emre Belözoğlu, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk 11'de Harun Tekin, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas ve Valencia'ya yer verdi. Sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde ise Osman Ertuğrul Çetin, Cisse, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Tisserand, Thiam, Sinan Gümüş ve Novak yer aldı. MESUT ÖZİL 8 HAFTA SONRA DÖNDÜ Fenerbahçe'nin 4 Mart'taki Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aradan sonra kadroda yer aldı. Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 8 hafta aradan sonra kadroda yer buldu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında, sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları süren Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'dan yararlanamadı. ALANYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK Aytemiz Alanyaspor'da Süper Lig'de son yapılan Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gidildi. Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe karşılaşmasına Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca, Mustafa Pektemek 11'i ile çıktı. Turuncu-yeşilli takımın yedek kulübesinde Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Bareiro, Hasan Hüseyin Acar, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Kadzior yer aldı. Son yapılan Medipol Başakşehir müsabakasına 11'de başlayan Tayfur Bingöl, Fatih Aksoy ve Efkan Bekiroğlu, teknik direktör Çağdaş Atan tarafından yedeğe çekildi. Bu oyuncuların yerine Juanfran, Caulker ve Siopis sahaya çıktı. ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ 23' Gelişen Alanyaspor atağında, sağ tarafta topla buluşan Juanfran, ceza sahası çizgisi üzerine pasını çıkardı. Salih Uçan'ın gelişine vurduğu top, üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

28' Ozan Tufan ile gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanatta topla buluşan Mesut Özil'in ceza sahasına yerden ortasında Valencia yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti. 33' Sol kanattan gelişen atakta Caner Erkin, topu rakip ceza yayı içindeki Valencia'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden pasında Ozan Tufan meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, az farkla dışarı çıktı. 36' Alanyaspor atağında Davidson, topu ceza yayı dışına çıkardı. Berkan İsmail Kutlu'nun bekletmeden çektiği sert şutta, kaleci Harun Tekin uzanarak topu kornere çeldi. 43' Fenerbahçe sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında, Efecan Karaca'nın ara pasında Davidson, ceza sahasına girmek üzereyken Gökhan Gönül'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, Gökhan Gönül'e direkt kırmızı kart gösterdi. Pozisyonda yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırırken, VAR incelemesi sonrası pozisyonun ofsayt olmadığı belirlendi.

İlk yarı, golsüz tamamlandı. 62' Sağdan hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Ozan Tufan içeriye girerek pasını çıkardı. Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı. 64' Ceza yayının gerisinde topla buluşan Salih Uçan'ın aşırtma pasında, kalesini terk eden Harun Tekin boşa çıktı. Davidson, önüne düşen topu boş kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlağı ıskaladı. 67' Ceza sahası önündeki Berkan İsmail Kutlu, sağ çaprazdan içeriye giren Juanfran'a topu çıkardı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. 75' Alanyaspor, maçta 3. kez direğe takıldı. Sol kanattan topla hareketlenen Efkan Bekiroğlu'nun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. 87' Sol kanattan gelişen atakta Davidson, içeriye girerek pasını çıkarmaya çalıştı. Fenerbahçe defansından dönen top, ceza yayı içindeki Salih Uçan'ın önüne düştü. Salih Uçan'ın vuruşunda, kaleci Harun Tekin gole izin vermedi. Karşılaşma, 0-0 sona erdi.