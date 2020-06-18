Antalyaspor'u 4-0 yenen Alanyaspor kupada finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti ve finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. Alanyaspor -Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 15, 46 ve 49. dakikalarda Papiss Cisse ile 25. dakikada Ceyhun Gülselam 'dan geldi. 35 yaşındaki Senegalli yıldız Cisse, Süper Lig'de bu sezon 30 maçta 20 gollük performansa ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Alanyaspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalinin yerini ve tarihini henüz açıklamadı.

ALANYA'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında takımlar 12. kez karşı karşıya geldi.

Oynanan kupa ve lig maçlarında Alanyaspor'un 6-4 üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi.

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis kadroda yer almadı.