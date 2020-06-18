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Antalyaspor'u 4-0 yenen Alanyaspor kupada finale yükseldi

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 18.06.2020 22:41 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor’u 4-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor’un rakibi oldu. Alanyaspor -Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Antalyaspor'u 4-0 yenen Alanyaspor kupada finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Alanyaspor, evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti ve finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. Alanyaspor -Antalyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller, 15, 46 ve 49. dakikalarda Papiss Cisse ile 25. dakikada Ceyhun Gülselam 'dan geldi. 35 yaşındaki Senegalli yıldız Cisse, Süper Lig'de bu sezon 30 maçta 20 gollük performansa ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Alanyaspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finalinin yerini ve tarihini henüz açıklamadı.

ALANYA'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Alanyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında takımlar 12. kez karşı karşıya geldi.

Oynanan kupa ve lig maçlarında Alanyaspor'un 6-4 üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcileri, iki maçta ise yenişemedi.

Ev sahibi ekipte sakatlığı devam eden Manolis Siopis kadroda yer almadı.

Şilili futbolcu Junior Fernandes, turuncu-yeşilli forma ile 100. maçına çıktı.

Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor karşısına kalede Marafona ile sahaya çıkarken savunma dörtlüsünde Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala yer aldı. Ortada Ceyhun Gülselam, Salih Uçan ikilisine yer veren turuncu-yeşilliler, bu isimlerin önünde Bakasetas'a şans tanıdı. Hücum kanatlarında Efecan Karaca ve Junior Fernandes'e görev yapan Alanyaspor'da forvette ise Cisse gol aradı.

ANTALYA'DAN BEŞİKTAŞ KADROSU

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Antalyasporlu futbolcu Celustka için doğum günü kutlaması yapıldı.

Bu maçta kırmızı-beyazlı futbolcu Bahadır Öztürk sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Beşiktaş karşılaşması ilk 11'ini bozmayan Fraport TAV Antalyaspor ise karşılaşmaya Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Veysel Sarı, Kudriashov, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic ilk 11'i ile başladı.

ANTALYASPOR - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Bakasetas'ın sol kanattan kullandığı kornere yükselen Caulker'ın kafa topu, defanstan döndü. Cisse, önüne düşen topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-0

  • dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Bakasetas'ın sol köşeden kullandığı kornerde, Ceyhun Gülselam'ın kafa vuruşunda top yere çarparak filelere gitti. 2-0

  • dakikada orta alanda Ceyhun Gülselam kazandığı topu sol kanattan bindiren Fernandes'e çıkardı. Ceza sahası dışı çaprazında topu kontrol eden Junior Fernandes'in şutu direğe çarparak dışarı çıktı.

  • dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert'in ceza sahası içine gönderdiği topa Jahovic kafayı vurdu, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çıkardı.
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    Okuyucu Yorumları 2 yorum
    Hak eden kazanıcak adamlar gümbür gümbür geliyor helal olsun yerel takıma..
    Türkiye kupasını Alanya spor alı.
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