SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. ÖZET | Alanyaspor-Galatasaray maç sonucu: 2-0

ÖZET | Alanyaspor-Galatasaray maç sonucu: 2-0

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 05.02.2020 22:28 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı Bakasetas ve Junior Fernandes'in golleriyle 2-0 yenerek yarı final için avantaj yakaladı. Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki rövanş mücadelesi 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor-Galatasaray mücadelesi oynandı. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. 18. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top direkten döndü.

Bu pozisyonun 2 dakika sonrasında ise Alanyaspor golü buldu. Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Bakasetas müthiş bir golle skoru 1-0 yaptı.

29'da Caulker'in hatalı geri pasında kaleye giden topu Marafona son anda kornere çeldi. İlk yarının son dakikasında ise Belhanda'nın kafa vuruşu dışarı gitti ve devre 1-0 sona erdi.

Alanyaspor ikinci yarıda da farkı arttırmak için gol arayışlarını sürdürdü. 55. dakikada Cisse'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda Marcao son anda araya girdi. Aynı pozisyonun devamında kornerden gelen topu Caulker arka aşırdı, Fernandes şık bir golle durumu 2-0'a getiren isim oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak yarı final için avantaj yakaladı. Galatasaray-Alanyaspor rövanş maçı 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
PARTNERKöpeklerin terliklerle imtihanları!Köpeklerin terliklerle imtihanları!
F.Bahçe yarı finale göz kırptıF.Bahçe yarı finale göz kırptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alanyaspor Galatasaray Anastasios Bakasetas junior fernandes

En Çok Okunan Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Arda Turan için ilginç açıklama! "Şaka mı?"

Ünlü teknik direktör resmen açıklandı

Ünlü teknik direktör resmen açıklandı

Beşiktaş'ta şoke eden kriz

Beşiktaş'ta şoke eden kriz

''Futbol konuşabileceğimiz bir gün değil''

''Futbol konuşabileceğimiz bir gün değil''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Alanyaspor 90+6'da kupaya tutundu

Alanyaspor 90+6'da kupaya tutundu

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Beşiktaş, Erzurum'da dondu kaldı

Beşiktaş, Erzurum'da dondu kaldı

Maça damga vuran pozisyon

Maça damga vuran pozisyon

Okuyucu Yorumları 12 yorum
Aslan mış mış bildiğin kedi kedi
Eeee hakemler olmayınca gsn nin hali ortada işte
Kendi sahasında kolay kolay bırakmaz.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Alanyaspor-Galatasaray maç sonucu: 2-0

Alanya kupada Aslan'ı avladı

ÖZET | Kırklarelispor 0-3 Fenerbahçe (Ziraat Türkiye Kupası)

F.Bahçe yarı finale göz kırptı

Ali Koç ile Kırklarelili teyzenin güldüren diyaloğu

Ali Koç ile Kırklarelili teyzenin güldüren diyaloğu

Kırklareli’de Fenerbahçe izdihamı

Kırklareli’de Fenerbahçe izdihamı

Hüseyin Özkan Fenerbahçeli oyuncularla buluştu

Hüseyin Özkan F.Bahçeli oyuncularla buluştu

Hüseyin Çimşir: Avantajlı bir skor yakaladık

'Avantajlı bir skor yakaladık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.