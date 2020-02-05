ÖZET | Alanyaspor-Galatasaray maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor-Galatasaray mücadelesi oynandı. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Galatasaray oldu. 18. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top direkten döndü.

Bu pozisyonun 2 dakika sonrasında ise Alanyaspor golü buldu. Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Bakasetas müthiş bir golle skoru 1-0 yaptı.

29'da Caulker'in hatalı geri pasında kaleye giden topu Marafona son anda kornere çeldi. İlk yarının son dakikasında ise Belhanda'nın kafa vuruşu dışarı gitti ve devre 1-0 sona erdi.

Alanyaspor ikinci yarıda da farkı arttırmak için gol arayışlarını sürdürdü. 55. dakikada Cisse'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonda Marcao son anda araya girdi. Aynı pozisyonun devamında kornerden gelen topu Caulker arka aşırdı, Fernandes şık bir golle durumu 2-0'a getiren isim oldu.

İlerleyen dakikalarda başka gol olmadı ve Alanyaspor sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak yarı final için avantaj yakaladı. Galatasaray-Alanyaspor rövanş maçı 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

