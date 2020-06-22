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ÖZET | Alanyaspor-Trabzonspor: 2-2

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.06.2020 22:59 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'un konuğu oldu. Sıkı bir çekişmenin sahne olduğu maç 2-2 skorla sonuçlandı. Maçın özeti ve detayları haberimizde...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile Avrupa kupalarına katılmak isteyen Alanyaspor, Alanya'da karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleye sahne olan karşılaşma 2-2 skorla tamamlandı.

GOL | Trabzonspor maça golle başladı. 7. dakikada Caulker'ın hatasında topşa buluşan Sörloth, boş durumda bulunan Abdülkadir'e pasını gönderdi. Genç yıldız, boş kaleye topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor deplasmanda öne geçti. 0-1

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Alexander Sörloth, bu sezon Süper Lig'deki 8. asistini yaptı.

  1. dakikada Bakasetas, Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yunan oyuncu, uzak direğe doğru harika bir şut gönderdi, Uğurcan harika uzandı ve topu kornere gönderdi. Kullanılan korner atışında Caulker, topa vurmaya çalıştı, araya giren Trabzonspor savunması tehlikeyi önledi.

  2. dakikada Alanyaspor sol kanattan geldi. N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Cisse etkili bir kafa vuruşu yapamadı.

Trabzonspor, 2. gole çok yaklaştı. 17. dakikada Ekuban'ın yaptığı orta sonrası Alanyaspor savunma arkasına kaçan Sörloth, boş durumda olmasına rağmen topu üstten auta gönderdi.

  1. dakikada Alanyaspor'da Junior Fernandes'in ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Uğurcan'da kaldı.

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Alanyaspor'da Erol Bulut, 36. dakikada itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Trabzonsporlu Ekuban, 40. dakikada Efecan'a yaptığı sert müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

Alanyaspor golcüsüyle beraberliği yakaladı. Sol kanattan içeriye doğru kat eden N'Sakala, ortasını yaptı ve top Cisse'ye geldi. Düzgün bir kontrol yapan Cisse, harika bir şut gönderdi ve Uğurcan'ı çaresiz bıraktı. 45+1'de Alanyaspor eşitliği yakaladı. 1-1

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45' İkinci yarı başladı

46' Trabzonspor ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Uğurcan Çakır oyundan çıktı, Erce Kardeşler oyunda.

48' Guilherme'nin ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Marafona'dan sekti, topu takip eden Pereira'nın vuruşu ise yeniden Marafona'da kaldı.

49' Efecan'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Erce ayaklarıyla kurtardı.

51' GOL... Alanyaspor 1-2 Trabzonspor (Novak)

54' Efecan'ın kullandığı korner atışına ön direkte Tzavellas kafayı vurdu, şutunu kaleci Erce parmaklarıyla kornere çeldi.

  1. dakikada Trabzonspor'da Ekuban'ın şutu savunmadan döndü, ardından seken topu iyi takip eden Guilherme'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği gelişine şut kaleci Marafona'nın kucağında kaldı.

  • dakikada Alanyaspor'da Junior Fernandes'in yerine Djalma Campos oyuna girdi.

    • 66' Alanyaspor'da Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut Hosseini'den geri döndü.

    67' Alanyaspor'da Bakasetas'ın sağ kanattan yaptığı orta kaleci Erce'nin kucağında kaldı.

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    68' Alanyaspor'da N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortasına Cisse gelişine vurdu, şutu farklı şekilde auta çıktı.

    71' Alanyaspor'da Baiano'nun yerine Juanfran oyuna girdi.

    73' Trabzonspor'da Guilherme sol kanattan topu Onur Bulut'un sağından atıp solundan geçmeye çalıştı ama başaramadı.

    75' Bakasetas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Erce parmaklarının ucuyla konrere çeldi.

    77' Alanyaspor'da Efecan oyundan çıkarken, Mustafa Pektemek oyuna dahil oldu.

    KIRMIZI KARTLAR HAVADA UÇUŞTU!

    79' Hosseini kırmızı kart gördü.

    82' N'Sakala kırmızı kart gördü.

    87' dakikada Abdulkadir Parmak'ın atağından Trabzonspor sonuç alamadı ve top taça çıktı.

    90' Alanyaspor'un geliştirdiği atakta Badou Ndiaye topu çizgiden çıkarttı!

    90' Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, yerini Serkan Asan'a bıraktı.

    92' Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunu Trabzonspor savunması uzaklaştırdı.

    GOL | Alanyaspor 2-2 Trabzonspor, 90+5' Bakasetas

    Kalan dakikalarda önemli bir pozisyon olmadı ve maç 2-2'lik skorla tamamlandı.

    8. RANDEVU

    Geride kalan 7 maçta Akdeniz temsilcisinin galibiyetlerde 4-2 üstünlüğü bulunuyordu. 1 karşılaşmada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor'un 11 golüne bordo-mavililer, 6 gol ile cevap verebilmişti

    ALANYA'DAKİ 4. MAÇ

    Trabzonspor, Alanya deplasmanında 4. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, daha önce oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 galibiyet aldı. Karadeniz ekibi, bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı.

    ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI DETAYLARI

    Stat: Bahçeşehir Okulları Stadyumu

    Hakemler: Atilla Karaoğlan,Volkan Narinç,İbrahim Bozbey

    Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

    Alanyaspor'un ilk 11'i: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

    Gol:7' Abdülkadir Ömür 51' Novak (Trabzonspor) 45+1' Cisse, '90+5 Bakasetas (Alanyaspor)

    Sarı Kart: Ekuban (Trabzonspor), Salih Uçan, N'Sakala(Alanyaspor)
    Kırmızı kart: Hosseini (Trabzonspor), N'Sakala(Alanyaspor)

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